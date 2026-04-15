Asamblea aprueba por insistencia ley de horarios extendidos en centros de salud

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Asamblea Nacional aprobó por insistencia una ley que establece horarios extendidos en centros de salud, pese a objeciones del Ejecutivo por falta de sustento financiero y técnico.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó por insistencia el proyecto de Ley No. 19, que establece la implementación de horarios extendidos en los centros de salud del país, con el objetivo de garantizar una atención médica continua más allá de la jornada reglamentaria de ocho horas. Sin embargo, la iniciativa no contempla atención las 24 horas del día, como se planteaba originalmente.

El proyecto, con 55 votos a favor, unánime, recibió este tercer debate en el pleno legislativo luego de que en marzo el Órgano Ejecutivo lo objetara por falta de sustento financiero y vacíos normativos por lo que fue devuelto al Legislativo, sin sancionar.

Entre las principales observaciones, el Ejecutivo advirtió que la propuesta carecía de un análisis de impacto económico y que su implementación implicaría la contratación de más personal, incluyendo médicos, enfermeras, personal de limpieza y conductores.

Asimismo, cuestionó que el documento no definiera con claridad el concepto de “horarios extendidos” ni estableciera diferencias entre los distintos niveles de atención. El informe también señaló deficiencias técnicas, ausencia de estudios de impacto fiscal y posibles conflictos con normativas vigentes.

En ese momento, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de un comunicado de prensa emitido el 11 de marzo, respaldó la decisión del Ejecutivo de objetar en su conjunto el proyecto de Ley 19, que proponía ampliar los horarios de atención en los centros de salud del país.

Actualmente, 119 instalaciones funcionan con horario extendido después de las 3:00 p. m., garantizando el acceso oportuno a los servicios médicos básicos.

Alcance

De acuerdo con el contenido del proyecto, se busca garantizar la atención primaria a los ciudadanos que acuden a los centros de salud, al tiempo que se incentiva al Minsa a desarrollar políticas públicas que fortalezcan la prestación de los servicios médicos en el país.

La iniciativa tiene como objetivo principal cumplir con una de las funciones esenciales del Estado: velar por la salud de la población en todo el territorio nacional, incluidas las comarcas. En ese sentido, se plantea asegurar el derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud de los usuarios.

El documento establece que los centros de salud, subcentros, policentros, Minsa-Capsi y otras instalaciones similares operarán bajo los horarios que determine el Minsa, tomando en cuenta factores como las necesidades de la población, la capacidad instalada, la disponibilidad de recurso humano y los recursos presupuestarios de cada región.

Para la vigencia fiscal de 2026, el Minsa dispone de un presupuesto de 3,400 millones de dólares. En ese contexto, el Órgano Legislativo consideró que estos recursos deben ser utilizados para garantizar la implementación segura de horarios extendidos en la atención primaria, con el fin de facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud para la población panameña.

Con esta aprobación por insistencia, el proyecto avanza como una de las iniciativas clave en materia de salud pública, en medio del debate sobre su viabilidad financiera y operativa.