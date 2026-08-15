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    Sistema de jubilación

    Asegurados podrán acudir este domingo a las agencias de la CSS para aclarar dudas sobre sus pensiones

    Más de 3,800 asegurados acudieron este sábado a las agencias de la CSS para recibir orientación sobre el nuevo sistema de pensiones y aclarar sus dudas antes del plazo que vence el próximo martes 18 de agosto.

    Yaritza Mojica
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    Asegurados podrán acudir este domingo a las agencias de la CSS para aclarar dudas sobre sus pensiones
    Muchos asegurados acudieron este sábado a las agencias administrativas de la Caja de Seguro Social (CSS) para recibir orientación sobre el nuevo sistema de pensiones. Foto: LP/ Elysée Fernández

    Más de 3,800 mil asegurados acudieron este sábado 15 de agosto a las diferentes agencias administrativas de la Caja de Seguro Social (CSS) que fueron habilitadas para recibir orientación sobre el nuevo sistema de pensiones y resolver sus dudas antes de que venza el plazo para tomar una decisión, el próximo martes 18 de agosto.

    +info

    CSS abrirá sus agencias este sábado para orientar sobre el nuevo sistema de pensionesA pocos días del plazo, solo 4 mil asegurados han decidido sobre su sistema de pensiones

    Ante la demanda la CSS informó que este domingo 16 de agosto continuará brindando atención en sus agencias administrativas en el mismo horario de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. a nivel nacional, lo que permitirá a los asegurados revisar su información, consultar su cuenta individual y recibir asesoría sobre las opciones disponibles mediante la herramienta “Mi Retiro Seguro”.

    Cabe recordar que existen tres sistemas de pensiones: el Sistema Exclusivo de Beneficio Definido, conocido como solidario; el Sistema Mixto, y el nuevo Sistema de Capitalización con Garantía Solidaria.

    Por ejemplo, en la agencia de San Miguelito, ubicada en Los Andes, los panameños aprovecharon la jornada para solicitar a los funcionarios que les explicaran cómo ingresar a la plataforma y cómo calcular sus pensiones futuras.

    Asegurados podrán acudir este domingo a las agencias de la CSS para aclarar dudas sobre sus pensiones
    En la agencia de Los Andes en San Miguelito, decenas de asegurados fueron a consultar sobre la plataforma Mi Retiro Seguro. Foto: LP/ Elysée Fernández

    Con respecto a la agencia de El Dorado, donde se dio un altercado por el cierre antes de la hora establecida, la institución ofrece disculpas a los asegurados que pudieron verse afectados por una información incorrecta suministrada en la agencia de El Dorado.

    Se conoció que funcionarios habían indicado que la atención al público había finalizado a las 2:00 p.m., no obstante, la CSS aclaró que dicha información no correspondía al horario establecido. Ante esta situación, se realizaron los ajustes internos correspondientes que llevaron a proporcionar esta información errada, y que afectó a asegurados que acudieron a la agencia en busca de orientación.

    Se incrementa las consultas

    El director de la CSS, Dino Mon indicó que sobre la jornada de atención realizada este sábado, se registraron más de 3,800 atenciones a nivel nacional, frente a unas 5,000 del viernes y alrededor de 4,000 en jornadas recientes.

    El incremento de las consultas ocurre a pocos días del vencimiento del plazo. Según la CSS hasta el 12 de agosto solo 4,878 asegurados habían formalizado su decisión de trasladarse al nuevo sistema de capitalización solidaria. La cifra es muy baja en comparación a las estimaciones de la CSS, que calculan que entre 60,000 y 80,000 personas podrían mejorar sus condiciones de jubilación si evalúan las opciones y toman una decisión dentro del periodo establecido.

    La CSS informó que en la última semana aumentó significativamente el número de personas que ingresaron a la plataforma para revisar sus proyecciones. Hasta el momento unos 700,000 usuarios se registraron en Mi Caja Digital.

    El director general de la CSS, explicó en su momento que los asegurados que no estén conformes con los cálculos o detecten inconsistencias en su información pueden presentar un reclamo ante la institución. Estos reclamos deben ser registrados antes del 18 de agosto, aunque la respuesta pueda producirse posteriormente.

    “Es importante lo que está diciendo, porque mucha gente no sabe que puede poner un reclamo”, afirmó Mon, al destacar la importancia de que los asegurados conozcan los mecanismos disponibles para solicitar la revisión de sus casos.

    La CSS habilitó esta atención presencial ante el aumento de las consultas en las últimas semanas y recordó que, para quienes tienen derecho a elegir, el 18 de agosto de 2026 es la fecha límite para definir la opción dentro del sistema de pensiones.

    Asegurados podrán acudir este domingo a las agencias de la CSS para aclarar dudas sobre sus pensiones
    Panameños acuden a verificar su pensión en la agencia de Calidonia. Foto: LP/ Elysée Fernández

    La jornadas de este fin de semana no incluirán las agencias de Volcán, Puerto Armuelles y Boquete, en Chiriquí; Soná, en Veraguas; La Villa, en Los Santos; San Carlos y Panamá Pacífico, en Panamá Oeste, y Chepo, en Panamá Este.

    La CSS exhortó a los asegurados a revisar su historial de aportes y las proyecciones de pensión antes de tomar una decisión, así como a utilizar los canales de atención disponibles para aclarar cualquier duda.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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