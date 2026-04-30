Asegurados podrán usar solo su cédula en la CSS a partir del 1 de mayo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Este proceso contempla la sustitución progresiva del carné físico y la estandarización del uso del sistema de validación de derechos, con el objetivo de agilizar la atención.

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que, a partir del 1 de mayo de 2026, los asegurados panameños podrán acceder a los servicios de salud y a las prestaciones económicas únicamente presentando su cédula de identidad personal.

La entidad explicó que la medida responde al avance en la digitalización del sistema de identificación de asegurados. Este proceso contempla la sustitución progresiva del carné físico y la estandarización del uso del sistema de validación de derechos, con el objetivo de agilizar la atención.

No obstante, la entidad precisó que los ciudadanos extranjeros quedarán exceptuados de esta disposición y deberán continuar presentando el carné físico emitido por la institución para poder recibir los servicios.

Para estos casos, la entidad habilitó una agencia por provincia para la expedición del documento. En la provincia de Panamá, el trámite podrá realizarse en el Instituto de Salud de los Trabajadores (Renta 5) y en la agencia de San Miguelito. En el resto del país, los puntos autorizados son las agencias de David, Colón, Chitré, Santiago, Penonomé, Changuinola y La Chorrera.