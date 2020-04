Ante la suspensión de clases en los colegios particulares, ordenada este miércoles por el Ministerio de Educación (Meduca), surgen varias interrogantes. Una de ellas, en particular: ¿qué pasará con los docentes de dichos planteles, que no tendrán ingresos?

La pregunta fue planteada en la conferencia de prensa que diariamente celebran las autoridades, para informar sobre los avances del coronavirus en el país. Y esta fue la respuesta del representante del Meduca, que, al igual que la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, estuvo presente en la reunión.

“Deberán acogerse al Decreto Ejecutivo No. 81 del 20 de marzo emitido por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Cada centro educativo particular deberá hacer la solicitud”, dijo Virgilio Sousa, director nacional de Asesoría Legal del Meduca.

El Decreto Ejecutivo No. 81 permite a las empresas afectadas por el coronavirus solicitar la suspensión temporal de los contratos laborales. Durante dicha suspensión, los trabajadores no están obligados a laboral y los empleadores no están obligados a pagar.

Asesor del Meduca insta a los colegios privados a acogerse a la suspensión temporal de los contratos laborales.

Detalles en: https://t.co/RPMwvxkhEO pic.twitter.com/iIzxBgUjMm — La Prensa Panamá (@prensacom) April 16, 2020

Sousa fue más allá: exhortó a los padres de familia y acudientes a que sigan pagando la colegiatura de sus hijos, aunque ya algunos no reciban clases virtuales -precisamente- por orden del Meduca.

“Si los servicios educativos son suspendidos, exhortamos a los padres, en este ambiente de solidaridad, que realicen los pagos a los centros educativos, porque eso es algo que no van a perder. Los que puedan pagar la educación de sus hijos, que continúen pagando”, dijo Sousa.

El asesor también invitó a los docentes del sector privado que se sumen “a los cursos de capacitación del sector oficial para la modalidad virtual, que se estarán dando en las plataformas del Meduca”.

La ministra, por su parte, dijo que la ley permite culminar el año lectivo con dos trimestres o extenderlo hasta los primeros meses de 2021.

Información en desarrollo...