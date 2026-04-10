Con el embajador presente, ingenieros de Estados Unidos evalúan el puente de las Américas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un equipo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos inició este viernes 10 de abril una inspección técnica en el puente de las Américas, luego del incendio y la explosión registrados en su base el pasado lunes, con el objetivo de determinar si la estructura mantiene condiciones seguras para el tránsito vehicular, actualmente limitado a vehículos de hasta 10 toneladas.

Según las autoridades, la evaluación forma parte de una cooperación internacional y se realiza de manera voluntaria, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y otras entidades panameñas.

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El grupo está integrado por dos ingenieros estructurales y dos especialistas de apoyo, quienes tendrán la misión de emitir un análisis independiente sobre el estado del puente y verificar si su uso es seguro, incluso para vehículos pesados.

En el lugar estuvo el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, quien señaló que los resultados de esta inspección permitirán establecer el nivel de impacto que tuvo el incidente sobre la infraestructura.

“Ahora estamos viendo cómo ha quedado la estructura del puente. Ojalá que sean cosas mínimas las que se tengan que hacer”, indicó.

Cabrera enfatizó que el objetivo es asegurar que las personas puedan desplazarse con normalidad entre sus hogares y lugares de trabajo, sin riesgos para su integridad física.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, explicó que junto con el MOP se realizan evaluaciones técnicas para determinar la integridad estructural del Puente de las Américas tras la explosión registrada.



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La inspección se lleva a cabo tras el incendio ocurrido el lunes 6 de abril debajo de la estructura del puente, donde tres camiones cisterna estuvieron involucrados en una explosión que generó altas temperaturas y posteriormente una gran bola de fuego que se extendió hasta la parte superior de la vía, lo que obligó al cierre temporal del puente.

Este hecho encendió las alertas sobre posibles afectaciones en los componentes metálicos y de concreto de esta infraestructura clave para la conectividad del país.

Así avanzan las inspecciones con ingenieros estadounidenses en el puente de las Américas.



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Previamente, el martes 7 de abril, técnicos del Ministerio de Obras Públicas realizaron evaluaciones iniciales y adelantaron que no se detectaron daños estructurales graves. Sin embargo, la inspección internacional busca reforzar el diagnóstico técnico y garantizar la seguridad total antes de normalizar completamente el tránsito.

Las revisiones incluyen análisis estructurales, mediciones y verificaciones en campo para determinar si el puente —con más de 63 años de funcionamiento— mantiene su integridad tras la exposición al fuego. La estructura, inaugurada en 1962, es una de las principales vías de conexión entre la ciudad de Panamá y el interior del país.

El director de Estudio y Diseño del MOP, Edwin Lewis, explicó que es necesario realizar pruebas de laboratorio y tomar muestras del metal expuesto al calor para enviarlas a centros especializados en Estados Unidos. Asimismo, se colocarán medidores de deformación en zonas críticas de la estructura.

Se espera que, tras completar las inspecciones, los especialistas presenten un informe técnico la próxima semana, lo que permitirá a las autoridades tomar decisiones sobre posibles restricciones, la reapertura total o futuras intervenciones en esta infraestructura estratégica.