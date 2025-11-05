Así celebró Panamá el día de los Símbolos Patrios en el Palacio de las Garzas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La capital se vistió de gala el 4 de noviembre en la celebración del Día de los Símbolos Patrios, con desfiles que recorrieron el histórico Casco Antiguo exaltando la identidad nacional y la presencia activa de sectores escolares, institucionales y musicales.

Desde las primeras horas de la mañana las autoridades estatales marcharon en los actos protocolares que dieron inicio a la jornada.

A las 7:00 a.m. se izó la Bandera Nacional, con el juramento por parte de la asociación de muchachas guías, y la entrega del Pabellón Nacional a la abanderada oficial de este año, Maritza Cedeño Vásquez, presidenta del Colegio Nacional de Abogados.

El corazón del evento se vivió desde las 9:00 a.m., cuando en la Ruta 1 del Casco Antiguo se movilizan alrededor de 50 delegaciones que agruparon bandas estudiantiles y cuerpos de seguridad.