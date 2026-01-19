Así comenzó la AAUD el operativo que busca frenar la crisis de basura en San Miguelito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La AAUD desplegó más de 70 equipos y 70 personas privadas de libertad para limpiar San Miguelito, mientras la alcaldesa Irma Hernández celebra el fin de la concesión de basura tras 25 años.

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) comenzó este lunes un operativo integral de limpieza en San Miguelito, con el objetivo de contener la acumulación de desechos y prevenir riesgos sanitarios en el distrito.

Según Ovil Moreno, director de la AAUD, el plan fue elaborado por un equipo técnico con más de 40 años de experiencia y contempla más de 25 macrorutas, subdivididas en microrutas, para cubrir los nueve corregimientos del distrito.

El despliegue incluyó más de 70 equipos, entre camiones volquetes, retrocargadoras, vehículos de supervisión, 14 compactadores y ocho carros de rejilla, destinados a llegar a zonas de difícil acceso. También se incorporaron 70 personas privadas de libertad, quienes apoyan las labores en sectores periféricos del distrito.

Los trabajos iniciaron en Estrella Azul y se extendieron hasta el puente de San Miguelito, con cuadrillas que se dividieron hacia El Bosque, Alto de Panamá, Los Andes y barrios como Las 500, El Crisol, Villa Lucre, Brisas y San Antonio. Posteriormente, los equipos ingresarán a calles internas para realizar un barrido general y eliminar desechos acumulados durante años.

Moreno destacó que, tras los primeros 18 días de intervención, la recolección diaria ya se ha estabilizado, pero insistió en que es necesario mantener operativos frecuentes para garantizar la limpieza completa y la salud de los vecinos.

Tinacos de basura en el área de Villa Guadalupe, en el distrito de San Miguelito. Isaac Ortega

La AAUD también comunicará a las comunidades los días específicos de recolección, organizados por sectores, y realizará relimpias los domingos, además de operativos especiales para la recolección de enseres.

El operativo se desarrolla en medio de tensiones con la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, quien aseguró que el municipio no fue consultado. Frente a esto, Moreno explicó que la intervención sigue instrucciones de la Junta Directiva de la AAUD, tras directriz del Consejo de Gabinete, y enfatizó: “La salud de los ciudadanos no es opcional”.

El director también confirmó que será necesario el apoyo de la empresa privada, principalmente por la incorporación de compactadores, para garantizar un servicio eficiente y reducir riesgos sanitarios en uno de los distritos más densamente poblados del país.

Celebración del fin de la concesión

La alcaldesa de San Miguelito celebró este lunes 19 de enero de 2026 el fin de la concesión del servicio de recolección de basura que estaba a cargo de la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud), después de 25 años de operación en el distrito.

“Esta administración sí logró decirle ‘hasta aquí’ a la empresa que, por 25 años, había generado tanto daño a nuestro distrito de San Miguelito. Ayer, 18 de enero, finalmente concluyó una concesión, y eso es gracias a no ceder ante presiones”, expresó Hernández en una entrevista con TVN Noticias.

La decisión se produce en medio de una crisis de basura que se registra en varios puntos del distrito, con vertederos improvisados y proliferación de los llamados “pataconcitos”.

La AAUD colocó contenedores de basura en puntos estratégicos del distrito. Cortesía

Desde este lunes, la AAUD asumió el control del servicio de recolección de desechos sólidos en San Miguelito, así como del cobro de la tasa de aseo, tras una resolución de la Junta Directiva de esa entidad por instrucción del Ejecutivo.

Sobre el choque que tuvo la semana pasada con el Gobierno central, después de que la AAUD anunciara la asunción del servicio, Hernández afirmó: “Depongo esta guerra política que ha sucedido en contra de esta administración”.

Con la AAUD al mando del servicio de recolección, San Miguelito inicia un nuevo capítulo en la limpieza del distrito. Los vecinos esperan que estas medidas se mantengan, más allá de las tensiones políticas que marcaron la gestión durante años.