Así funciona Mi Farma Digital de la CSS para consultar disponibilidad de medicinas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La CSS asegura que la herramienta ofrece información en tiempo real sobre el inventario de medicamentos de la institución y sostiene que el abastecimiento nacional alcanza el 93%.

La Caja de Seguro Social (CSS) puso en marcha Mi Farma Digital, una plataforma que permitirá a los asegurados consultar, en tiempo real, si un medicamento está cubierto por la institución, verificar su disponibilidad y conocer en qué farmacia de la red pueden retirarlo.

Las autoridades de la entidad aseguran que la herramienta busca reducir los traslados innecesarios de los pacientes, evitar filas y facilitar el acceso a información actualizada sobre el abastecimiento de medicamentos en las instalaciones de la CSS.

Durante el lanzamiento oficial, el director general de la entidad, Dino Mon Vásquez, aseguró que la plataforma representa un cambio en la forma en que la institución interactúa con los asegurados, al brindarles acceso a la misma información utilizada para gestionar el inventario de medicamentos.

“No presentamos una aplicación; presentamos una nueva forma de relacionarnos con los asegurados. Por primera vez, los ciudadanos tienen en sus manos la misma información oficial que utiliza la CSS para administrar sus medicamentos. La transparencia no debilita a las instituciones; las fortalece”, expresó Mon Vásquez.

La plataforma está disponible las 24 horas del día y puede consultarse desde teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos con acceso a internet. Además, no requiere crear una cuenta ni ingresar usuario o contraseña.

Las funciones de la herramienta

Entre sus principales funciones está la búsqueda de medicamentos por nombre comercial o genérico, con información sobre su disponibilidad por provincia y por instalación de salud. Los usuarios también podrán realizar consultas avanzadas para conocer detalles sobre el tipo de compra del medicamento, el proveedor y otros datos relacionados con su gestión.

Otra de las herramientas incorporadas es un sistema de semáforos que alerta cuando las existencias de un medicamento son bajas. La información sobre los inventarios se actualiza de forma permanente durante el día, lo que permite a los pacientes verificar la disponibilidad antes de acudir a una farmacia.

La CSS asegura que hay una disponibilidad nacional de medicamentos del 93%. La Lista Oficial de Medicamentos de la institución está integrada por 572 fármacos, distribuidos a través de una red de 75 farmacias y tres centros de almacenamiento en todo el país.

De acuerdo con la CSS, el desarrollo de Mi Farma Digital requirió integrar y estandarizar miles de registros relacionados con inventarios, reservas de pacientes, consumo diario y abastecimiento. El proyecto fue desarrollado por servidores públicos panameños, entre ellos ingenieros, farmacéuticos y especialistas en logística, tecnología y atención al usuario.

La institución indicó que esta iniciativa responde a la estrategia de modernización de los servicios públicos impulsada por el Gobierno y busca ofrecer mayor transparencia en la gestión del abastecimiento de medicamentos.

Con esta herramienta, los asegurados podrán conocer, antes de salir de casa, si el medicamento que necesitan está disponible y en qué instalación pueden retirarlo, lo que permitirá optimizar el tiempo de los pacientes y mejorar el acceso a los tratamientos.

La CSS señaló que Mi Farma Digital aspira a convertirse en un referente regional en materia de transparencia farmacéutica, al ofrecer información pública, unificada y verificable sobre la disponibilidad de medicamentos en su red de farmacias.