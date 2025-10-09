Así quedaría la calle 50 tras su renovación urbana por $8 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La calle Nicanor de Obarrio, mejor conocida como calle 50, será renovada. Así lo adelantó la Alcaldía de Panamá tras presentar el proyecto cuya inversión será de $8 millones.

Según la comuna, el proyecto será financiado con fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). La intervención busca recuperar la servidumbre pública, devolver espacio a los peatones y modernizar esta vía.

El primer tramo abarca desde la avenida Federico Boyd hasta la vía Brasil, una extensión de 1.7 kilómetros, y ya cuenta con la aprobación de audiencia pública y el visto bueno de la Autoridad Nacional de Descentralización, detalló la alcaldía.

“Como parte del plan, se desarrolla un piloto en el área del McDonald’s de Marbella, financiado por la empresa privada, que servirá como modelo de cómo lucirá la calle en los próximos dos años”, informó.

El espacio funcionará como “laboratorio urbano” donde se prueban materiales y soluciones sostenibles, como el concreto permeable, tochos locales de colores claros para reducir el calor urbano, y árboles nativos integrados en un diseño de paisajismo sostenible.

El rediseño, agregó la alcaldía, contempla aceras de hasta cinco metros de ancho, frente a los tramos actuales que en algunos puntos apenas superan un metro.

La nueva distribución incluirá una franja de infraestructura de 1.80 metros y una senda peatonal de 3.20 metros, además de arborización, ciclovía señalizada y carril exclusivo para buses.

La propuesta apunta a redefinir el espacio público de Calle 50, una vía históricamente dominada por el tráfico vehicular.