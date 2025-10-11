Panamá, 11 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Celebran 30 años

    Así se vive el desfile de Panamá en Brooklyn, Nueva York

    Katiuska Hernández
    Así se vive el desfile de Panamá en Brooklyn, Nueva York
    La edición número 30 del 'Panamenian Day Parade', el día del desfile panameño en Brooklyn se realiza este sábado. Captua de pantalla

    Brooklyn se vistió de los colores de la bandera panameña en la edición número 30 del Panamanian Day Parade, el desfile panameño emblemático de la comunidad panameña residente en Nueva York y gran parte de Estados Unidos.

    Así se vive el desfile de Panamá en Brooklyn, Nueva York
    La ministra de Cultura, Maruja Herrera y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino en el palco del desfile panameño en Brooklyn, Nueva York. Captura de video

    El desfile que comenzó en horas del mediodía, cuenta con la presencia de la primera Dama, Maricel Cohen de Mulino y la ministra de Cultura, Maruja Herrera.

    Conjuntos típicos, bandas locales como la del Instituto Episcopal San Cristóbal se han dado cita en el desfile de este sábado.

    Así se vive el desfile de Panamá en Brooklyn, Nueva York
    Centro de Formación Integral Bilingüe de Azuero "Papá Francisco", se presentó también en el desfile de Brooklyn.

    Delegaciones de Bocas del Toro, Chiriquí, Panamá Oestre, Chitré, Los Santos entre otros se hicieron presentes.

    Así se vive el desfile de Panamá en Brooklyn, Nueva York
    Banda panameña en el desfile de Brooklyn.

    El traje típico de la pollera fue protagonista en todo su esplendor, con distintos diseños como la de gala, la congo y la basquiña.

    Así se vive el desfile de Panamá en Brooklyn, Nueva York
    Desfile panameño en Brooklyn.

    También desfilaron reinas en carrozas alegoricas.

    Además, varias personalidades de la política coincidieron en Nueva York, como el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi.

    Así se vive el desfile de Panamá en Brooklyn, Nueva York
    El alcalde del distrito de Panamá se integró al desfile. Captura de pantalla de Instagram

    También estaba presente Juan Diego Vásquez, presidente de la junta directiva de Vamos.

    Así se vive el desfile de Panamá en Brooklyn, Nueva York
    Juan Diego Vásquez también posteó en sus redes que estaba presente en el desfile de Brooklyn.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


