Así se vive el desfile de Panamá en Brooklyn, Nueva York

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Brooklyn se vistió de los colores de la bandera panameña en la edición número 30 del Panamanian Day Parade, el desfile panameño emblemático de la comunidad panameña residente en Nueva York y gran parte de Estados Unidos.

El desfile que comenzó en horas del mediodía, cuenta con la presencia de la primera Dama, Maricel Cohen de Mulino y la ministra de Cultura, Maruja Herrera.

Conjuntos típicos, bandas locales como la del Instituto Episcopal San Cristóbal se han dado cita en el desfile de este sábado.

Delegaciones de Bocas del Toro, Chiriquí, Panamá Oestre, Chitré, Los Santos entre otros se hicieron presentes.

El traje típico de la pollera fue protagonista en todo su esplendor, con distintos diseños como la de gala, la congo y la basquiña.

También desfilaron reinas en carrozas alegoricas.

Además, varias personalidades de la política coincidieron en Nueva York, como el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi.

También estaba presente Juan Diego Vásquez, presidente de la junta directiva de Vamos.