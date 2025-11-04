Panamá, 04 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    HOMENAJES A LA PATRIA

    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá

    Yaritza Mojica
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega

    Con mucha alegría, color y patriotismo, las calles del Casco Antiguo y Vía España fueron escenario de la participación de 101 delegaciones —entre instituciones, bandas estudiantiles e independientes— que celebraron los 122 años de vida republicana este 3 de noviembre en la ciudad capital.

    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Más de 36 bandas estudiantiles desfilaron por la Vía España, luego de 14 años que esta ruta no era utilizada para los desfiles patrios. LP/Alexander Arosemena

    Las fiestas patrias iniciaron con las tradicionales dianas en el Palacio de las Garzas, en San Felipe, donde participó el presidente de la República, José Raúl Mulino, acompañado de la primera dama, Marice Cohen de Mulino, y su equipo de gabinete. Para este 3 de noviembre, el abanderado en el Casco Antiguo fue el empresario Rodolfo Moreno, reconocido productor del sector agropecuario.

    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a su esposa Maricel de Mulino y miembros del gabinete, participan de los desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega

    La alegría de celebrar a Panamá como república se vivió en todo el país, donde cientos de estudiantes engalanados también desfilaron por las diferentes calles de las provincias.

    La ministra de Educación, Lucy Molinar, reiteró que los desfiles, tanto en el interior del país como en la capital, se desarrollaron con normalidad y sin incidentes, a excepción de los desfiles en la comarca Ngäbe Buglé, que fueron suspendidos debido a las condiciones climáticas adversas.

    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    La ministra de Educación, Lucy Molinar participa de los acto de desfile en la Vía España. LP Alexander Arosemena

    En la capital, en la Ruta 1 del Casco Antiguo, participaron 36 delegaciones estudiantiles. Con uniformes de desfile, polleras, sombreros o portando la banda tricolor, los estudiantes rindieron honor a la patria. Además, participaron 10 delegaciones institucionales y cinco bandas independientes.

    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo de Panamá. LP/Isaac Ortega
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo de Panamá. LP/Isaac Ortega
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá

    Mientras que en la Ruta 2, en la Vía España, los estudiantes —tras 14 años de no desfilar por esta vía— recorrieron con entusiasmo, bajo el sol y más tarde bajo la lluvia, la principal arteria del sector, desde la Iglesia del Carmen hasta la Caja de Ahorros.

    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Desfiles en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá

    En total, en la Vía España participaron 37 bandas escolares, siete delegaciones institucionales y seis bandas independientes. En esta ruta, los abanderados fueron 15 jóvenes destacados en los Juegos Intercolegiales y en los Juegos Codicader 2025, un reconocimiento del Meduca por sus logros deportivos y académicos.

    En el distrito de San Miguelito, también se vivió una jornada de civismo con los desfiles patrios que se desarrollaron en la calle principal de circunvalación de Paraíso, donde más de 30 delegaciones estudiantiles desfilaron.

    Así se vivieron los desfiles patrios del 3 de noviembre que llenaron de música y civismo las calles de Panamá
    En San Miguelito, estudiantes del Instituto Rubiano participan en los desfiles patrios. LP/ Gabriela Herrera

    Fiesta de los Símbolos Patrios

    Para este 4 de noviembre, cuando Panamá celebra el Día de los Símbolos Patrios, como homenaje a la identidad del país, se espera la participación de 50 delegaciones —entre estudiantes, estamentos de seguridad y bandas independientes— en la Ruta 1 del Casco Antiguo. Los desfiles en este punto iniciarán a las 9:00 a.m.

    La abanderada designada para hoy, 4 de noviembre, en la Ruta 1 de la ciudad de Panamá es Maritza Cedeño Vázquez, en representación del Colegio Nacional de Abogados.

    En tanto, en Vía España estarán desfilando 41 delegaciones entre instituciones y escuelas. Además, se concentrarán 17 bandas independientes, como El Hogar, Búho de Oro, Banda Nacional Centenario, Apocalipsis, Belisario Porras, Banda Autónoma de Veteranos y Banda Panamá para Cristo, entre otras.

    Estos desfiles patrios, han marcado una jornada llena de civismo, música y orgullo panameño.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Cervecería Nacional anuncia la reducción de personal por ‘caída de ventas y aumento de impuestos’. Leer más
    • Estas son las delegaciones y bandas independientes que desfilarán este 3 de noviembre en la ruta 1 y 2. Leer más
    • Aprehenden a funcionario de la CSS por presuntamente solicitar pagos irregulares a una empresa en Chiriquí. Leer más
    • Contraloría ordena secuestro de bienes por $285 mil al exalcalde de San Miguelito por presuntas irregularidades. Leer más
    • Corte Suprema de Justicia rechaza recurso que cuestionaba detenciones durante las protestas en Bocas del Toro. Leer más
    • El puente de Las Américas vuelve a brillar: encienden su nueva iluminación por las fiestas patrias. Leer más
    • Comienza el vaciado de concreto en la imponente Torre Este del Cuarto Puente. Leer más