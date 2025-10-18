Así se vivió el desfile de las Mil Naguas en David, Chiriquí

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La primera edición del Desfile de las Mil Naguas se llevó a cabo en David Chiriquí, este sábado 18 de octubre con un ambiente lleno de danzas, música y color.

La abanderada fue Rosa Iveth Montezuma Montero, modelo y ganadora de concursos de belleza quien fue señorita Panamá en 2018 y ese mismo año representó al país en el certamen del Miss Universo.

Montezuma hizo gala de una hermosa Nagua blanca con aplicaciones en colores, en honor a las mujeres de la Comarca Ngäbe-Buglé.

"La Nagua no es solo tela, es memoria viva y orgullo que camina con cada mujer; cada bordado cuenta una historia, cada color refleja la esencia de un pueblo. El vestido Ngäbe es identidad, cultura y mi herencia. Ser la abanderada es más que un honor, es resaltar y honrar las manos artesanas de cada mujer Ngäbe, esforzada, trabajadora y valiente que transmite siglos de historia y sabiduría ancestral“, resaltó Montezuma.

Joaquín De León, alcalde de David, señaló que se contabilizaron más de 5,000 personas que participaron del desfile este sábado.

“Ha sido un éxito, se había hecho un cálculo de 175 delegaciones hay muchas más, y más de 5,000 personas. Esperamos que este desfile sea una tradición en el distito de David para honrar la cultura de nuestros pueblos”, resaltó.

El alcalde anunció que este desfile se realizará cada año en coordinación con los artesanos y la unión de gestores culturales.