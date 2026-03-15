Así se vivió el Festival Aéreo en Guararé

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cientos de personas acudieron al Aeródromo Augusto Vergara para disfrutar del Festival Aéreo Guararé 2026, que tuvo como figura principal a la acróbata internacional Melissa Burns y una agenda de exhibiciones aéreas y paracaidismo.

Los cielos de la región de Azuero vibraron este domingo con un espectáculo de acrobacias y paracaidismo durante la realización del Festival Aéreo Guararé 2026.

El Aeródromo Augusto Vergara, en la provincia de Los Santos, se convirtió en el epicentro de la aviación nacional, al recibir a cientos de personas que acudieron para disfrutar de una jornada marcada por la adrenalina, la destreza y las exhibiciones aéreas.

La gran protagonista del evento fue la reconocida piloto de la acrobacia Melissa Burns, quien realizó un show con maniobras de alta precisión y potencia que parecían desafiar la gravedad.

Reconocida internacionalmente por su experiencia en acrobacia extrema, salto Base y wingsuit, la piloto ofreció una presentación que deleitó a los entusiastas de la aviación.

La gran protagonista del evento fue la reconocida piloto de la acrobacia Melissa Burns. Cortesía

El festival también incluyó una agenda variada de actividades entre ellas destacaron exhibiciones de paracaidismo, demostraciones de aeromodelismo con aeronaves a escala, y una exhibición de aeronaves que permitió al público conocer de cerca distintos modelos que operan en el país. A esto se sumó una feria gastronómica y recreativa pensada para el disfrute de toda la familia.

El Festival Aéreo 2026 en Guararé congresó a familias enteras. Cortesía

El subdirector general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), Abdel Martínez Espinosa, destacó la masiva asistencia. “Agradecemos a todos los asistentes por su respaldo a esta actividad que impulsa la cultura aeronáutica y el turismo en la provincia”.