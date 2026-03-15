Así se vivió el Festival Aéreo en Guararé

Los cielos de la región de Azuero vibraron este domingo con un espectáculo de acrobacias y paracaidismo durante la realización del Festival Aéreo Guararé 2026.
El Aeródromo Augusto Vergara, en la provincia de Los Santos, se convirtió en el epicentro de la aviación nacional, al recibir a cientos de personas que acudieron para disfrutar de una jornada marcada por la adrenalina, la destreza y las exhibiciones aéreas.
La gran protagonista del evento fue la reconocida piloto de la acrobacia Melissa Burns, quien realizó un show con maniobras de alta precisión y potencia que parecían desafiar la gravedad.
Reconocida internacionalmente por su experiencia en acrobacia extrema, salto Base y wingsuit, la piloto ofreció una presentación que deleitó a los entusiastas de la aviación.
El festival también incluyó una agenda variada de actividades entre ellas destacaron exhibiciones de paracaidismo, demostraciones de aeromodelismo con aeronaves a escala, y una exhibición de aeronaves que permitió al público conocer de cerca distintos modelos que operan en el país. A esto se sumó una feria gastronómica y recreativa pensada para el disfrute de toda la familia.
El subdirector general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), Abdel Martínez Espinosa, destacó la masiva asistencia. “Agradecemos a todos los asistentes por su respaldo a esta actividad que impulsa la cultura aeronáutica y el turismo en la provincia”.