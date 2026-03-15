Panamá, 15 de marzo del 2026

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    En la provincia de Los Santos

    Así se vivió el Festival Aéreo en Guararé

    Cientos de personas acudieron al Aeródromo Augusto Vergara para disfrutar del Festival Aéreo Guararé 2026, que tuvo como figura principal a la acróbata internacional Melissa Burns y una agenda de exhibiciones aéreas y paracaidismo.

    Katiuska Hernández
    Así se vivió el Festival Aéreo en Guararé
    Parte de la exhibición de acrobacias aéreas en el Festival aéreo en Guararé este domingo 15 de marzo. Cortesía

    Los cielos de la región de Azuero vibraron este domingo con un espectáculo de acrobacias y paracaidismo durante la realización del Festival Aéreo Guararé 2026.

    +info

    La piloto estadounidense Melissa Burns llega a Guararé para el Festival Aéreo 2026

    El Aeródromo Augusto Vergara, en la provincia de Los Santos, se convirtió en el epicentro de la aviación nacional, al recibir a cientos de personas que acudieron para disfrutar de una jornada marcada por la adrenalina, la destreza y las exhibiciones aéreas.

    La gran protagonista del evento fue la reconocida piloto de la acrobacia Melissa Burns, quien realizó un show con maniobras de alta precisión y potencia que parecían desafiar la gravedad.

    Reconocida internacionalmente por su experiencia en acrobacia extrema, salto Base y wingsuit, la piloto ofreció una presentación que deleitó a los entusiastas de la aviación.

    Así se vivió el Festival Aéreo en Guararé
    La gran protagonista del evento fue la reconocida piloto de la acrobacia Melissa Burns. Cortesía

    El festival también incluyó una agenda variada de actividades entre ellas destacaron exhibiciones de paracaidismo, demostraciones de aeromodelismo con aeronaves a escala, y una exhibición de aeronaves que permitió al público conocer de cerca distintos modelos que operan en el país. A esto se sumó una feria gastronómica y recreativa pensada para el disfrute de toda la familia.

    Así se vivió el Festival Aéreo en Guararé
    El Festival Aéreo 2026 en Guararé congresó a familias enteras. Cortesía

    El subdirector general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), Abdel Martínez Espinosa, destacó la masiva asistencia. “Agradecemos a todos los asistentes por su respaldo a esta actividad que impulsa la cultura aeronáutica y el turismo en la provincia”.

    Así se vivió el Festival Aéreo en Guararé
    En el Fastival Aéreo hubo demostración de las distintas aeronaves que operan en Panamá. Cortesía

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


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