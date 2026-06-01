Panamá, 01 de junio del 2026

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    Economía

    Así será el proceso de entrega de los Cepanim a los beneficiarios

    El proceso de entrega de los Cepanim se realizará de forma progresiva y, tras avanzar en la atención de los jubilados sobrevivientes, se habilitarán los trámites para los beneficiarios fallecidos.

    Aleida Samaniego C.
    Así será el proceso de entrega de los Cepanim a los beneficiarios
    El MEF comenzará a entregar los Cepanim durante este mes de junio. Foto/iStock

    El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene una hoja de ruta para la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim), un beneficio dirigido a jubilados en todo el país.

    +info

    Jubilados sobrevivientes tendrán prioridad en la entrega de los Cepanim Cepanim 2026: MEF inicia impresión de certificados y avanza proceso de registro

    La institución aclaró que el proceso se desarrollará de forma progresiva y que, una vez se logre un avance significativo en la atención de los jubilados sobrevivientes, se dará paso inmediato a los trámites correspondientes a los beneficiarios fallecidos.

    De acuerdo con la entidad, el objetivo es garantizar una distribución ordenada, transparente y eficiente de los certificados a nivel nacional.

    Proceso de registro y citas

    Para facilitar la entrega, el MEF habilitó una plataforma digital y exhortó a los beneficiarios a utilizar únicamente los canales oficiales.

    El proceso se desarrolla en tres etapas:

    1. Registro digital: los beneficiarios deben ingresar al sitio oficial cepanim.mef.gob.pa/portal y completar su inscripción.

    2. Validación y contacto: el personal del MEF revisará los datos registrados y se comunicará directamente con el usuario para asignarle una cita.

    3. Retiro presencial: los beneficiarios deberán presentarse en la sede regional asignada, en la fecha y hora establecidas, para recibir el certificado.

    La institución recalcó que es indispensable asistir únicamente en la cita programada para evitar retrasos en el proceso.

    Cómo se calcula el Cepanim

    Si a un beneficiario se le retuvo un total de $500.00 en concepto de Décimo Tercer Mes durante el periodo correspondiente, se aplica el 3% sobre ese monto, lo que equivale a $15.00.

    Ese resultado se multiplica por 34 años, lo que da como resultado un pago total de B/. 510.00 en el certificado Cepanim

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


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