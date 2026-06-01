Así será el proceso de entrega de los Cepanim a los beneficiarios

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene una hoja de ruta para la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim), un beneficio dirigido a jubilados en todo el país.
La institución aclaró que el proceso se desarrollará de forma progresiva y que, una vez se logre un avance significativo en la atención de los jubilados sobrevivientes, se dará paso inmediato a los trámites correspondientes a los beneficiarios fallecidos.
De acuerdo con la entidad, el objetivo es garantizar una distribución ordenada, transparente y eficiente de los certificados a nivel nacional.
Proceso de registro y citas
Para facilitar la entrega, el MEF habilitó una plataforma digital y exhortó a los beneficiarios a utilizar únicamente los canales oficiales.
El proceso se desarrolla en tres etapas:
1. Registro digital: los beneficiarios deben ingresar al sitio oficial cepanim.mef.gob.pa/portal y completar su inscripción.
2. Validación y contacto: el personal del MEF revisará los datos registrados y se comunicará directamente con el usuario para asignarle una cita.
3. Retiro presencial: los beneficiarios deberán presentarse en la sede regional asignada, en la fecha y hora establecidas, para recibir el certificado.
La institución recalcó que es indispensable asistir únicamente en la cita programada para evitar retrasos en el proceso.
Cómo se calcula el Cepanim
Si a un beneficiario se le retuvo un total de $500.00 en concepto de Décimo Tercer Mes durante el periodo correspondiente, se aplica el 3% sobre ese monto, lo que equivale a $15.00.
Ese resultado se multiplica por 34 años, lo que da como resultado un pago total de B/. 510.00 en el certificado Cepanim