Así será la inversión de carriles este martes 7 de abril tras el cierre del puente de las Américas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ante el cierre total del tránsito en ambos sentidos por el puente de las Américas, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) puso en marcha un plan de contingencia basado en la inversión de carriles en la vía Centenario para mantener la movilidad entre la ciudad de Panamá y Panamá Oeste.

La Policía Nacional anunció para la noche de este lunes la inversión de cuatro carriles hacia el puente de Burunga, en Arraiján, por un periodo aproximado de una hora, con el objetivo de aliviar la congestión vehicular hacia ese sector.

Posteriormente, las autoridades mantendrán un carril en dirección desde Arraiján hacia la ciudad de Panamá y tres carriles hacia Panamá Oeste, como parte de un esquema dinámico que se ajustará hasta normalizar el flujo vehicular.

El director de la entidad, Nicolás Brea, explicó que la medida busca permitir el desplazamiento de conductores que quedaron varados en la capital con destino hacia el Oeste, mediante la habilitación temporal de carriles en sentido contrario.

Para este martes 7 de abril, además, se prevé un nuevo operativo enfocado en facilitar el ingreso hacia la capital desde Panamá Oeste, mediante la inversión de tres carriles en la vía Centenario exclusivamente en dirección hacia la ciudad.

La decisión responde a recomendaciones del Ministerio de Obras Públicas de Panamá, que mantiene evaluaciones sobre la seguridad estructural del puente de las Américas antes de autorizar su reapertura total.

Esto, luego de que se registrara un incendio debajo del puente que dejó un fallecido y dos heridos.