Panamá, 10 de noviembre del 2025

    Fiestas Patrias

    Así vive La Villa de Los Santos el 10 de noviembre: entre el fervor patriótico y la escasez de agua

    Delegaciones escolares demuestran lo practicado durante meses para rendir homenaje al país este 10 de noviembre en La Villa de Los Santos. LP\Elysée Fernández

    Entre cantos patrios y el sonido de las bandas escolares, La Villa de Los Santos conmemora este 10 de noviembre su grito de independencia, símbolo de la emancipación de la corona española.

    La jornada inició con la izada del pabellón nacional y la colocación de ofrendas florales ante el Busto de la Libertad, rindiendo homenaje al acto heroico del grito de Rufina Alfaro.

    Actos protocolares en La Villa de Los Santos, donde este lunes 10 de. noviembre se celebra el primer grito de independencia. LP/Elysée Fernández

    Durante la ceremonia protocolar, el historiador Aris Calderón, orador oficial de la fecha, evocó el espíritu heroico de los santeños que impulsaron la independencia, pero centró su mensaje en los desafíos actuales: la contaminación del río La Villa, cuya agua no es apta para consumo humano desde hace medio año.

    Calderón exhortó al Gobierno a actuar frente a las empresas y productoras que vierten desechos al afluente, y recordó también la urgencia de culminar las obras del Hospital Anita Moreno, cuya estructura muestra un visible deterioro.

    Pese a las carencias, decenas de personas salieron a las calles para disfrutar del desfile, mientras las autoridades centrales presenciaban los actos desde el Palacio Municipal y el Parque Simón Bolívar.

    El desfile cívico fue encabezado por el pelotero panameño José “Chema” Caballero, figura de los Yankees de Nueva York, quien fungió como abanderado.

    Tras él marchó el Benemérito Cuerpo de Bomberos con una delegación que integraron unidades de Chitré, Macaracas, Las Tablas y otros sectores de la península.

    Según el listado oficial del Municipio del distrito de Los Santos, estarán presentes 66 delegaciones estudiantiles, cinco estamentos de seguridad y tres bandas independientes. Este año destaca la participación de colegios de educación primaria.

    Como es tradición en esta fecha, la pollera, la mejorana y el tamborito han sido protagonistas de la jornada, símbolos que identifican a la región santeña y a todo el país.

    La celebración en La Villa de Los Santos 10 de noviembre incluyó el baile de El Punto. LP/Elysée Fernández
    La celebración también representa tradición familiar. LP/Elysée Fernández

    Además, la celebración representó una importante activación económica para la zona, con hoteles al 100% de ocupación, aumento en la venta de alimentos típicos y un notable movimiento en el alquiler y confección de atuendos folclóricos, reafirmando el impacto cultural y turístico de esta histórica conmemoración.

    Mario De Gracia

    Periodista sección política

