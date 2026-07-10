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    Conflicto laboral

    Asociación de funcionarios del Hospital Santo Tomás declaran paro escalonado

    Trabajadores administrativos del Hospital Santo Tomás iniciaron este viernes un paro escalonado de una hora como medida de presión ante la falta de acuerdos con las autoridades.

    Yaritza Mojica
    Asociación de funcionarios del Hospital Santo Tomás declaran paro escalonado
    Trabajadores administrativos del Hospital Santo Tomás anuncian paro escalonado por reclamos laborales.

    La Asociación de Servidores Públicos del Hospital Santo Tomás inició este viernes 10 de julio un paro escalonado como medida de presión ante la falta de acuerdos con las autoridades del centro hospitalario sobre una serie de demandas laborales.

    La protesta, que se realizó este viernes en la Avenida Balboa, fue aprobada de manera unánime durante una Asamblea General Extraordinaria celebrada el jueves 9 de julio.

    A través de una nota dirigida al presidente delegado del Patronato del Hospital Santo Tomás, Julio Sandoval, y firmada por el secretario general de la asociación, Lisandro Quintero, el gremio comunicó formalmente el inicio de la medida tras considerar agotadas las vías de diálogo directo. Las protestas se darán de 7:00 a 8:00 a.m.

    Los trabajadores administrativos señalaron que la decisión responde a una supuesta demora en las negociaciones relacionadas con sus propuestas laborales. Según la asociación de funcionarios administrativos, la solicitud inicial fue presentada en octubre de 2024 y reiterada en marzo de 2025; sin embargo, la respuesta del Patronato llegó un año y seis meses después.

    El gremio indicó que la propuesta recibida el pasado 24 de junio de 2026 no cumple con las expectativas de los servidores públicos administrativos ni responde a los acuerdos aprobados en asamblea.

    Además, la agrupación afirmó que, pese a las reuniones sostenidas con las autoridades, no se ha logrado alcanzar un consenso sobre los principales puntos de la propuesta laboral presentada.

    Reclaman continuidad del diálogo

    La asociación cuestionó que, tras no concretarse acuerdos en la última reunión, solicitaron establecer una nueva mesa de diálogo; sin embargo, según denunciaron, la cita fue reprogramada para el miércoles 15 de julio.

    Para el gremio, este aplazamiento representa una estrategia para extender las negociaciones sin respuestas concretas.

    “Los hacemos responsables de la situación que se pueda atravesar en el Hospital Santo Tomás, ya que ustedes han puesto oído sordo a nuestras peticiones y reclamos”, señaló Quintero en la comunicación enviada al Patronato.

    Los trabajadores del HST advirtieron que mantendrán las acciones de presión mientras esperan una respuesta que permita avanzar en las negociaciones laborales.

    Por su parte, la dirección del HST señaló que emitirá un comunicado sobre el paro anunciado por los funcionarios administrativos.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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