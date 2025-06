Asociación de Padres de Familia exige medidas urgentes ante crisis del sistema escolar panameño

Ariel Hughes, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Escuelas Oficiales y Particulares de Panamá (Anpafa), denunció que el sistema educativo nacional atraviesa una crisis profunda, agravada por la huelga docente que se mantiene desde el 23 de abril debido a la Ley 462, que reformó el sistema de pensiones en el país.

En entrevista con La Prensa, Hughes cuestionó al Ministerio de Educación (Meduca) por no haber tomado medidas preventivas ni alternativas para garantizar la continuidad del aprendizaje de los estudiantes, en medio de una paralización de clases que ya cumple dos meses.

El dirigente señaló que no se ha distribuido oportunamente el material educativo disponible en los centros escolares ni se han implementado mecanismos remotos, como clases virtuales, módulos impresos o contenido educativo a través de medios de comunicación. “Es inhumano y perverso tener las guías en las escuelas y no entregarlas”, enfatizó.

Hughes también manifestó su preocupación por los estudiantes graduandos, quienes no han recibido los contenidos necesarios para afrontar exámenes finales o pruebas universitarias. Como ejemplo, citó una iniciativa en Colón, donde una organización privada preparó con éxito a estudiantes para sus exámenes de ingreso universitario, algo que, según él, pudo haber sido promovido por el Meduca a nivel nacional.

Además, cuestionó el deterioro de la infraestructura educativa y los altos índices de inequidad tecnológica y desnutrición entre los alumnos. Según la Anpafa, más del 40 % de las escuelas están en ruinas, el 72 % de los estudiantes no tienen acceso a tecnología y casi el 20 % enfrenta desnutrición, especialmente en las comarcas.

“La educación en Panamá está secuestrada por la política”, sentenció Hughes, quien hizo un llamado a un diálogo nacional serio y despolitizado que priorice a los estudiantes. Aseguró que el enfoque no debe estar en salvar el año escolar, sino en rescatar la institucionalidad, la coherencia y el derecho fundamental a la educación.

El pasado 10 de junio, la Anpafa y la Unión Nacional de Padres de Familia de Centros Educativos Particulares (Unadepa) enviaron una carta a la Asamblea Nacional solicitando un diálogo nacional para abordar la crisis educativa y contribuir a soluciones sostenibles. En la misiva, los padres de familia manifestaron su preocupación por el bienestar de sus hijos ante la prolongada paralización de clases presenciales a la que ha sido sometido el sistema de educación pública.

Finalmente, Hughes criticó como irresponsable el llamado del Meduca a enviar estudiantes a escuelas donde no hay docentes ni condiciones adecuadas, y exigió un pronunciamiento claro por parte de las autoridades educativas. También planteó que la situación amerita una investigación del Ministerio Público por posible negligencia institucional.

Meduca toma medidas

Ante el panorama de crisis en el sistema de educación, ayer el Meduca adoptó medidas con el objetivo de garantizar la continuidad del proceso educativo. Según la entidad en cumplimiento de su mandato constitucional, el Órgano Ejecutivo emitió el Decreto Ejecutivo No. 17 de 24 de junio de 2025, mediante el cual se establece un procedimiento especial, transitorio y expedito para la selección y nombramiento de docentes, en aquellos centros educativos oficiales afectados por la prolongada ausencia de educadores en paro de labores.

La medida responde a la situación generada tras la interrupción unilateral del servicio educativo por parte de un grupo de docentes, ocurrida durante el primer trimestre del año escolar 2025. Esta acción ha impedido que miles de estudiantes del sistema oficial reciban clases, evaluaciones y los contenidos programados en el calendario escolar vigente, afectando gravemente su desarrollo académico y emocional.

El Decreto Ejecutivo No. 17 de 24 de junio de 2025, está sustentado en lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución Política, la Ley Orgánica de Educación (Ley No. 47 de 1946) y la Ley No. 285 de 2022 sobre el interés superior de la niñez y adolescencia, tiene como finalidad restituir el derecho a la educación de los estudiantes, garantizando que el Estado brinde una respuesta eficaz y prioritaria ante la interrupción del servicio docente, indica el Meduca.