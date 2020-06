Asociación de Propietarios de Inmuebles se desvincula de desalojos

COMUNICADO

La Asociación de Propietarios de Inmuebles de Panamá (API) se desvinculó este lunes 15 de junio de los desalojos que en las últimas semanas fueron noticias en medios de comunicación social del país.

En un comunicado, que lleva la firma de su presidente José Antonio Díaz, los miembros de la API advirtieron que los informes noticiosos reportan las situaciones que pasan los inquilinos que son desalojados por propietarios de bienes inmuebles, por no estar al día con sus compromisos de pago, lo que se constituye en “un abuso” durante el estado de emergencia nacional.

No obstante, indicó la API que los reportes se refieren a personas que no tienen contrato de arriendo, ni recibos de pagos, una “práctica que esta lejos del comportamiento de esta Asociación, la cual se rige por la ley de arrendamiento”.

En ese sentido, aclararon que los miembros de la API no actúan de manera arbitraria, menos con decisiones que violan la ley de arrendamiento.

De hecho, indicaron que cuando se presentan estos casos, inmediatamente conversan con los involucrados para tratar de llegar a un buen acuerdo.

Además, haciendo docencia, aclararon que los arrendamientos sin contratos y recibos de pagos son ilegales, y para comenzar un proceso de lanzamiento por mora ante el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) o los juzgados, se requiere un contrato de arrendamiento y recibo de pago. “Sin estos documentos, nada procede”, destaca.

Agrega la API que después de la emisión de la resolución por parte de la autoridad competente, le corresponde al Juez de Paz ejecutar la orden de lanzamiento.

Esta etapa, explica "está detenido debido al Estado de Emergencia Nacional”, es decir, que la API no esta promoviendo ningún tipo de desalojo.

Por otro lado, explicaron las causas que a su juicio llevan a personas a caer en arrendamientos ilegales como son: personas que no llenan el requisito para arrendar un apartamento por su propia cuenta, mal estado de crédito, insuficiente ingreso para cubrir el arriendo, no tienen trabajo formal o no declaran renta, requiere el apartamento por poco tiempo, entre otros.