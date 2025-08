Asociaciones de padres de familia exigen al Ifarhu garantizar acceso a becas

Diversas asociaciones de padres de familia manifestaron su desacuerdo con la decisión del director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, quien anunció que ya no habría tiempo ni recursos para concretar el Concurso General de Becas correspondiente al 2025.

En entrevista con La Prensa, Godoy explicó que “no habría recursos en 2025 y, desde el punto de vista operativo, ya el tiempo no alcanza para realizar un concurso”. Además, señaló que “es más cónsono que para el 2026 se abra el concurso, y en vez de otorgar, por ejemplo, 25 mil becas, se puedan dar 50 mil, que correspondan a 2025 y se paguen en 2026”.

No obstante, representantes de asociaciones de padres de familia rechazaron la decisión del director del Ifarhu, quien adelantó que no se realizaría el concurso general de becas.

Aldo Bazán, de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Oficiales de la Región Metropolitana, calificó como “irresponsables” las afirmaciones del funcionario, alegando que no se puede anticipar una cancelación sin haberse discutido aún el Presupuesto General del Estado para el próximo año. “No tiene una varita mágica para saber qué ocurrirá en el futuro. El concurso aún no ha iniciado, y el presupuesto nacional aún no ha sido aprobado”, cuestionó.

Bazán señaló que el concurso de becas constituye un derecho para miles de estudiantes panameños y una herramienta vital para apoyar a familias que atraviesan dificultades económicas. “Nuestros hijos ya han sido golpeados por huelgas y paros, y ahora se les pretende cerrar otra oportunidad. No es justo”, agregó.

Además, recordó que en años anteriores los pagos de becas han sufrido demoras significativas, lo que afecta directamente a los beneficiarios. “Los estudiantes no pueden pagar siempre los errores de gestión. Para otros rubros sí hay fondos, pero la educación siempre es sacrificada”, reclamó.

La comunidad educativa planea enviar una nota formal tanto al director del Ifarhu como a la ministra de Educación, exigiendo que se garantice el desarrollo del concurso de becas y se respete el derecho de los estudiantes a acceder a este beneficio.

Por su parte, Ariel Hughes, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Escuelas Oficiales y Particulares de Panamá (Anpafa), denunció la mala gestión en el manejo de las becas y los programas de oportunidades educativas.

Según Hughes, “hay estudiantes de escuelas oficiales y particulares que se esfuerzan mucho, especialmente en las escuelas particulares, donde el padre de familia asume el costo total de la educación de su hijo. Todos estos niños y jóvenes siguen estudiando, siguen esforzándose, y ahora el Estado les dice que es por gusto, porque no tiene nada que ofrecerles, ni siquiera el incentivo de una beca”.

El vocero de Anpafa calificó la situación como “un acto inhumano”. Afirmó que el sistema “está llevando a los estudiantes a un punto de no retorno: al desánimo, a la desmotivación, a sentir que estudiar no tiene sentido. Estamos viendo cómo se invierte en otros rubros que, si bien son importantes, no lo son más que la educación. Hubiese sido más sensato trasladar fondos del Meduca al Ifarhu, en lugar de hacerlo al Ministerio de Obras Públicas”, sentenció.

El representante de los padres de familia manifestó que “la administración pública está en ruinas, en números rojos; le está fallando a estos estudiantes, y no solo en lo académico o motivacional, sino incluso en lo vital. Porque aquí hay estudiantes, once menores, que han muerto a la orilla del río Cricamola, en la comarca”, concluyó.

Ifarhu sustenta su decisión

El director del Ifarhu explicó que una de las razones es que el cierre fiscal de 2025 implicaría hacer pagos retroactivos correspondientes a meses ya transcurridos, lo cual, según él, “no es viable”.

Indicó que sería más adecuado duplicar el número de becas a través del concurso de la entidad para el año siguiente. “Para mí es más cónsono que para 2026, en vez de que, por ejemplo, se den 25 mil becas, se puedan dar 50 mil, que cumplan 2025 y se paguen en 2026”, detalló.

Actualmente el Ifarhu no ha desembolsado los pagos completos de las becas de concurso correspondiente al año en curso. Mientras que algunos estudiantes de 2024 están pendientes de recibir sus cheques. Hay que recordar que el primer pago de becas de estudiantes que concursaron en 2024 recibieron su primer pago en enero de 2025.

