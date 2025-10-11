Aspirantes al internado médico denuncian exclusión de 203 plazas y piden solución urgente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un grupo de médicos aspirantes al internado médico expresó su “profunda indignación” ante lo que consideran una situación injusta en el proceso de asignación de plazas del programa Viva Voz, programado para el pasado 9 de octubre de 2025.

En un comunicado, los futuros profesionales de la salud denunciaron que el miércoles 8 de octubre fueron informados de que solo se habilitaron 248 plazas, a pesar de que 451 aspirantes se inscribieron para esta convocatoria. Esta decisión dejaría a 203 médicos fuera del proceso, no por falta de mérito, sino por una “escasez de cupos abiertos”.

“Desde el inicio se nos aseguró que, al aprobar el examen, el ingreso al internado estaba garantizado. Hoy vemos que eso no se cumple”, señalaron los aspirantes.

Los médicos enfatizaron que han invertido tiempo, dinero, esfuerzo y sacrificio para llegar a esta etapa, dedicando meses de estudio y preparación, incluso dejando trabajos y responsabilidades con la esperanza de continuar su formación profesional.

“Es sumamente frustrante y decepcionante que, después de cumplir con todos los requisitos y aprobar las evaluaciones, se nos cierre la puerta simplemente por falta de plazas”, indica el comunicado de los médicos aspirantes.

Los aspirantes al internado advirtieron que la falta de cupos no solo afecta su futuro inmediato, sino también al sistema de salud panameño, que requiere más médicos capacitados, especialmente en momentos en que el país enfrenta limitaciones de personal en distintas regiones.

Ante esta situación, el grupo exigió de manera “respetuosa, pero firme” al Ministerio de Salud (Minsa) que se convoque una sesión extraordinaria o se habiliten nuevas plazas que permitan el ingreso de todos los aspirantes que han cumplido con los requisitos establecidos.

Como alternativa, solicitaron que se les garantice oficialmente la apertura de cupos antes de los meses de enero o febrero de 2026, a fin de evitar demoras innecesarias y la acumulación de aspirantes para la siguiente convocatoria en abril.

“No pedimos privilegios. Pedimos justicia, coherencia y respeto al esfuerzo de quienes hemos luchado por llegar hasta aquí”, concluye el comunicado firmado por los médicos aspirantes al internado.

Ante esta situación, la diputada independiente Janine Prado cuestionó esta situación durante la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, señalando que muchos médicos que aplicaron y aprobaron el examen han quedado fuera del Viva Voz, sin opción de obtener una plaza que les permita continuar su formación.

“Aún hay 203 médicos internos sin plaza. Se abrieron 248, pero el resto sigue sin oportunidad de realizar su internado, etapa clave en su formación”, advirtió Prado.

La diputada también expresó preocupación por el retraso en el pago de turnos extras.

“Hoy se aprobó el traslado de partida para pagar los turnos extras del personal de salud y administrativo correspondientes al mes de junio; sin embargo, aún están pendientes los pagos de julio, agosto y septiembre. Esperamos que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asigne pronto los fondos al Minsa”, indicó.

Ante estos señalamientos, el viceministro de Salud, Manuel Zambrano, informó que se otorgaron todas las plazas posibles dentro de las limitaciones actuales, lo que corresponde a las 248 adjudicadas recientemente mediante el Viva Voz, y que los 203 médicos restantes serán convocados para abril de 2026.

“Si no tenemos las instalaciones físicas para ubicar a los estudiantes y continuar con su capacitación, no podemos otorgar más plazas. Hay un problema de capacidad física y también de recursos económicos. Es una situación que debemos coordinar adecuadamente, porque además es un tema heredado”, explicó Zambrano.

El viceministro añadió que el año pasado se reorganizó a los jóvenes médicos aspirantes a especializarse, quedando 39 pendientes, y que con la última convocatoria del Viva Voz de este año, la cifra aumentó a 203.

“Las universidades están produciendo un mayor número de egresados de sus facultades; es un tema que debemos reevaluar para que no continúe”, subrayó.

El Minsa adjudicó en marzo 500 plazas para médicos internos, mientras que en junio se otorgaron 195 plazas divididas en dos grupos: la primera de 98 plazas (adjudicadas el 25 de junio) y la segunda de 97 plazas, programadas para el 17 de octubre.

Cabe recordar que el Minsa sufrió un recorte presupuestario de $442 millones para el próximo año. La entidad había solicitado $3,887 millones, pero el MEF recomendó $3,445 millones.

El recorte presupuestario no solo afecta la atención en salud y la compra de medicamentos, sino también la formación de nuevos médicos especialistas, un recurso fundamental para fortalecer el sistema público del país.