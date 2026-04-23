Panamá, 23 de abril del 2026

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    Ataque de abejas africanizadas deja cinco perros muertos y una persona herida en Arraiján

    Yasser Yánez García

    Un incidente con abejas africanizadas se registró en el sector de Burunga La 2,000, en el distrito de Arraiján, cerca de la Escuela Lucas Bárcenas, en calle Santa Rosa, dejando como saldo cinco perros muertos y una persona afectada por múltiples picaduras.

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    ¿Por qué y cómo atacan las abejas africanizadas? Este año hay un fallecido

    De acuerdo con los reportes de los equipos de emergencia, el hecho ocurrió cuando un enjambre generó una situación de riesgo en el área, atacando a varios animales que se encontraban en el lugar.

    Durante la atención de la emergencia, un hombre de 25 años resultó afectado por múltiples picaduras. El mismo fue atendido inicialmente en el sitio y posteriormente trasladado a un centro médico, para su evaluación y atención especializada.

    El jefe de la Zona Regional Panamá Oeste de los bomberos, Ricardo Gibbs, explicó que la alerta se recibió debido a la agresividad de las abejas en el área. “Al llegar al lugar pudimos mitigar la emergencia, encontrándonos con dos personas con picaduras de estas abejas africanizadas”, detalló.

    Asimismo, hizo un llamado a la población a extremar las medidas de precaución. “Es importante estar vigilantes del entorno y verificar si existen panales de abejas africanizadas, para aplicar mecanismos de prevención y evitar que sean alteradas”, advirtió.

    Las autoridades reiteraron la recomendación de mantener distancia ante la presencia de enjambres y no intentar manipular colmenas, ya que esto puede poner en peligro la vida de personas y animales.

    Además, recominedan no lanzar objetos el enjambre, evitar ruidos fuertes o movimientos bruscos, cubrirse el rostro, cerrar la boca y proteger los oídos si se encuentra en riesgo.

    Yasser Yánez García

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