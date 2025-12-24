Ataque de abejas africanizadas deja personas afectadas en la Plaza 5 de Mayo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un ataque de abejas africanizadas se registró este miércoles 24 de diciembre, víspera de la Navidad, en la Plaza 5 de Mayo, una de las zonas más concurridas de la ciudad de Panamá debido a la alta afluencia de compradores que se dirigen a los comercios de la avenida Central.

De acuerdo con un informe del Cuerpo de Bomberos de Panamá, se trató de abejas africanizadas que se encontraban agresivas y que estaban alojadas en una palmera ubicada dentro de la plaza.

La situación generó alarma entre transeúntes y comerciantes, provocando momentos de tensión en plena jornada comercial.

Los bomberos acudieron al lugar y lograron controlar el enjambre, evitando que el incidente tuviera consecuencias mayores.

Durante el ataque, varias personas resultaron afectadas por picaduras, por lo que recibieron atención médica en el sitio por personal del Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias (SUME 911).

Según el reporte oficial, ninguna de las personas afectadas aceptó ser trasladada a un centro médico, tras ser evaluadas por los paramédicos.