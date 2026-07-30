Atención: cerrarán temporalmente varios accesos del Corredor Sur este fin de semana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) anunció que este fin de semana se llevará a cabo el cierre temporal de varios accesos del Corredor Sur, debido a los trabajos que se realizan en dos entronques.

Estos trabajos forman parte del Proyecto de Ampliación de los Entronques Costa del Este e Hipódromo del Corredor Sur y en esta oportunidad se realizará el izaje de dos vigas de 53 metros que cruzan el tramo marino de esta vía.

La empresa informó que las labores son de alta complejidad y que se requiere el cierre temporal de los accesos al Corredor Sur para garantizar la seguridad de los trabajadores, los usuarios y de las operaciones durante la ejecución de estas labores.

ENA explicó que el cierre se llevará a cabo desde las 11:00 p.m. del sábado 1 de agosto hasta las 3:00 p.m. del domingo 2 de agosto. Precisó que durante este período permanecerán cerrados los accesos al Corredor Sur entre Paitilla y Costa del Este, en ambos sentidos.

Sin embargo, la entidad adelantó que se mantendrán habilitadas otras rutas para facilitar la movilidad de los usuarios, permitiendo la circulación hacia los principales destinos.

Accesos habilitados

Salida de Costa del Este hacia Tocumen.

Entrada de Chanis hacia Tocumen.

Entrada de Chanis por la estación Delta hasta la agencia de autos Ford de Costa del Este.

Accesos cerrados

Entrada de la Ford de Costa del Este, sentido Paitilla.

Tramo Marino en dirección a Paitilla.

Entradas desde el viaducto de avenida Balboa y Punta Paitilla hacia Tocumen.

Entrada desde Vía Israel hacia Tocumen.

Entrada desde Panamá Clinic hacia Tocumen.

Entrada desde Punta Pacífica hacia Tocumen.

Entrada desde el Xtra Market de Vía Israel hacia Tocumen.

Entrada desde Coco del Mar hacia Tocumen.

Entrada detrás de las oficinas de ENA en dirección hacia Paitilla.

ENA reiteró que el desarrollo de esta obra permitirá aumentar la capacidad operativa del Corredor Sur, optimizar la conectividad entre estos sectores y mejorar la fluidez del tránsito para miles de usuarios que utilizan esta vía diariamente.

La empresa recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar las rutas habilitadas y seguir las indicaciones del personal de tránsito y la señalización temporal instalada en el área.