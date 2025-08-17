Atención, ciudad capital: Terminan trabajos en potabilizadora de Chilibre; la planta reanuda operaciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que los trabajos programados en la planta potabilizadora de Chilibre culminaron y se procedió con el inicio de operaciones para la distribución de agua potable en la ciudad capital.

Desde las 10:00 p.m. de este sábado hasta cerca de las 8:30 a.m. de hoy, domingo 17 de agosto, los distritos de Panamá y San Miguelito se vieron afectados por la falta de agua, debido a trabajos de mejoras en la planta.

Las labores estaban estimadas para terminar a las 6:00 a.m. sin embargo, se registró un retraso.

“Los trabajos permitirán garantizar la calidad del agua ante la cantidad de lluvia que se registra en el río Chagres, lo que ha aumentado de manera acelerada los niveles del lago Alajuela”, reportó en horas de la madrugada el Idaan.

Culminamos con éxito la instalación de la nueva compuerta inferior en la toma de agua cruda de la potabilizadora de Chilibre✅️



💧Garantizamos la calidad del agua ante el aumento de los niveles del Lago Alajueja a causa de la cantidad de lluvia que se registra✅️ pic.twitter.com/HbvO1XImZk — IDAAN (@IDAANinforma) August 17, 2025

Se recuerda que el sistema de distribución se restablecerá de forma progresiva en la ciudad capital y en los puntos altos y alejados de la red tomará más tiempo en normalizarse la distribución del agua.

Según la entidad, la decisión de adelantar estas labores —programadas originalmente para noviembre— responde al incremento de las lluvias registradas en la cuenca del río Chagres durante julio.

Las tareas consisten en la instalación de la compuerta inferior del foso de succión de la toma de agua cruda, acción que el Idaan calificó como esencial para garantizar el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Panamá y San Miguelito.

“Se da inicio al proceso de recuperación progresiva de suministro de agua potable en Panamá y San Miguelito seguida de cerca desde el Centro de Control y Monitoreo del Idaan”.

Información en desarrollo...