Atención: esta semana no hay programadas Agroferias del IMA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) estarán suspendidas por la semana del 1 al 5 de septiembre.

A mediados de la semana pasada, la entidad informó que la disposición de productos agrícolas entrará en pausa debido a que se llevarán a cabo actividades de logística interna, entre ellas limpieza de bodegas y depósitos. Además, se realizarán inventarios y registros de informes.

La entidad recordó que las Agroferias estarán a disposición de los consumidores a partir del 6 de septiembre.

En el transcurso de la presente semana, el IMA dará a conocer las fechas y puntos de venta a nivel nacional.