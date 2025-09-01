Atención: esta semana no hay programadas Agroferias del IMA

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) estarán suspendidas por la semana del 1 al 5 de septiembre.
A mediados de la semana pasada, la entidad informó que la disposición de productos agrícolas entrará en pausa debido a que se llevarán a cabo actividades de logística interna, entre ellas limpieza de bodegas y depósitos. Además, se realizarán inventarios y registros de informes.
La entidad recordó que las Agroferias estarán a disposición de los consumidores a partir del 6 de septiembre.
En el transcurso de la presente semana, el IMA dará a conocer las fechas y puntos de venta a nivel nacional.