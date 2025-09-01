Panamá, 01 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Mercado agrícola

    Atención: esta semana no hay programadas Agroferias del IMA

    Henry Cárdenas P.
    En el transcurso de la presente semana, el IMA dará a conocer las fechas y puntos de venta a nivel nacional. Tomada X

    Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) estarán suspendidas por la semana del 1 al 5 de septiembre.

    A mediados de la semana pasada, la entidad informó que la disposición de productos agrícolas entrará en pausa debido a que se llevarán a cabo actividades de logística interna, entre ellas limpieza de bodegas y depósitos. Además, se realizarán inventarios y registros de informes.

    La entidad recordó que las Agroferias estarán a disposición de los consumidores a partir del 6 de septiembre.

    En el transcurso de la presente semana, el IMA dará a conocer las fechas y puntos de venta a nivel nacional.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

