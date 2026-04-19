Panamá, 19 de abril del 2026

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    Tránsito vehicular

    ATTT ajusta horarios de restricción para equipo pesado en la vía Centenario desde este lunes

    Yaritza Mojica
    ATTT ajusta horarios de restricción para equipo pesado en la vía Centenario desde este lunes
    Tráfico vehicular en la vía Centenario. LP Elysée Fernández

    La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que, a partir del lunes 20 de abril, entrará en vigor un nuevo ajuste en los horarios de restricción para la circulación de equipo pesado en la vía Centenario, como parte de las medidas para mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial.

    Según informó la entidad, la restricción se aplicará en dos franjas horarias: de 5:00 a.m. a 7:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., coincidiendo con las horas de mayor tráfico vehicular.

    Bajo este esquema, se mantendrán activos los puntos de retención obligatoria. El transporte de carga con destino hacia la ciudad capital será detenido en La Pesa de La Chorrera, mientras que los vehículos que se dirijan hacia el interior del país deberán detener su recorrido en el sector de Centennial, frente a Altaplaza, durante los horarios establecidos.

    La ATTT explicó que la medida responde a la necesidad de optimizar el flujo vehicular en una de las principales rutas del país, especialmente ante el aumento del tránsito en horas pico y las recientes restricciones aplicadas al paso de vehículos pesados en otras vías estratégicas como el puente de las Américas, donde está prohibido el paso de vehículos con más de 10 toneladas.

    La institución reiteró que su prioridad es garantizar una gestión vial eficiente que reduzca los tiempos de traslado y proteja la seguridad de todos los usuarios de la vía.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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