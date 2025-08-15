Panamá, 15 de agosto del 2025

    TECNOLOGÍA

    ATTT aprueba uso de licencia de conducir digital en Panamá: estará en tu celular y trae estas ventajas

    José González Pinilla
    La licencia de conducir se podrá presentar en los retenes y será válida ante un agente policial o de tránsito. Elysée Fernández

    Ya es oficial. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) autorizó el uso de la licencia de conducir en formato digital para teléfonos móviles como documento válido de identificación.

    De esta manera, los conductores podrán presentar su licencia digital ante un agente de la ATTT o de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional cuando les sea solicitada.

    Mediante la resolución OAL-510, del 29 de julio de 2025 y publicada en la Gaceta Oficial este jueves 14 de agosto, la ATTT precisó que la implementación de esta versión digital no implica la eliminación del formato físico de la licencia de conducir.

    Licencia de conducir digital.

    “Este documento emitido digitalmente será equivalente en su uso y efectos prácticos a la licencia física, por lo que podrá ser utilizado de la misma manera durante los procedimientos de fiscalización”, indicó la entidad.

    Según la ATTT, el formato digital ofrece ventajas como mayor accesibilidad, autenticación segura, reducción del riesgo de extravío y simplificación de trámites.

    Además, incluirá servicios adicionales como notificaciones de infracciones, vencimientos, revisiones vehiculares y la posibilidad de pagar multas directamente desde la aplicación.

    La licencia digital será emitida por la empresa Servicios de Tránsito Centroamericanos, S.A. (Sertracen).

