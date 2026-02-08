ATTT atribuye retraso de placas al proceso de licitación en Chapala

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Debido al retraso en la emisión de las nuevas placas vehiculares con diseño 2026–2030, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que se encuentra a la espera de que concluya el proceso de licitación y, posteriormente, del refrendo por parte de la Contraloría General de la República.

El director de la entidad, Simón Henríquez, aseguró que este proceso corresponde al Centro Vocacional de Chapala, encargado de convocar y ejecutar la licitación para la selección de la empresa que suministrará los materiales necesarios para la producción de las placas.

Indicó que la ATTT debe respetar los tiempos establecidos en la contratación pública, ya que su función se limita a emitir la resolución que da inicio al proceso ante Chapala y a especificar el modelo de las placas para el siguiente quinquenio. “Es el Centro Vocacional de Chapala el encargado de convocar y ejecutar la licitación para la selección de la empresa que producirá las placas, proceso que debe ser refrendado por la Contraloría”, explicó el funcionario.

La Ley 214 del 4 de mayo de 2021 estableció que las placas vehiculares metálicas en Panamá tendrían una vigencia de cinco años, comenzando con las emitidas en 2021, las cuales fueron válidas hasta diciembre de 2025. La norma también introdujo el uso de calcomanías anuales para validar la placa, en lugar de cambiar la lámina metálica cada año, con el objetivo de promover la sostenibilidad y reducir costos.

Henríquez detalló que la licitación ya fue realizada y adjudicada, y que solo resta la aprobación formal, la cual podría concretarse en los próximos días. Una vez cumplido este paso, la empresa contratada iniciará de inmediato la producción de las placas, comenzando por las correspondientes a vehículos de primer ingreso, para luego atender el plan regular de renovación.

Permisos de circulación temporales

Mientras se completa este proceso, el director aclaró que los municipios están otorgando salvoconductos o permisos de circulación temporales a los vehículos nuevos.

En ese sentido, la Alcaldía de Panamá confirmó que los conductores, tanto de vehículos nuevos como aquellos que deben renovar la placa en la ciudad capital, podrán circular con un permiso de circulación temporal mientras avanza el proceso de confección de las nuevas placas.

Esta medida busca garantizar la legalidad de la circulación vehicular, explicó el tesorero municipal de Panamá, Olmedo Rodríguez. Actualmente se otorga un permiso de circulación temporal cuya vigencia inicial era de tres meses, pero que fue extendida a seis meses para cubrir los tiempos administrativos que conlleva la licitación.

Se estima que en los dos primeros meses se podrán emitir más de 130 mil permisos temporales.

Solo durante el mes de enero, la Alcaldía emitió aproximadamente 65 mil permisos de circulación temporal, cifra que se espera se repita en febrero. En la actualidad, entre 65 mil y 68 mil conductores circulan con este documento, el cual tiene la misma validez legal que la placa y el sticker, mientras dure la contingencia.

Rodríguez aclaró que, una vez se normalice el proceso y estén disponibles las nuevas placas, los conductores deberán retirarlas junto con su respectivo sticker, momento en el cual el permiso temporal perderá vigencia. Este beneficio aplica tanto para vehículos de primer ingreso como para aquellos incluidos en el plan regular de renovación.

¿Qué incluye este permiso y cómo obtenerlo?

El tesorero municipal informó que el documento incluye los datos generales del vehículo y un código QR, ubicado en la parte superior derecha, que permite a las autoridades verificar su autenticidad y evitar falsificaciones. El permiso está vinculado al sistema de la ATTT y se obtiene tras cumplir con los requisitos habituales.

Para obtener el permiso, el ciudadano debe estar paz y salvo con el Municipio de Panamá y haber realizado el revisado vehicular correspondiente al año 2026.

Los conductores pueden tramitar el permiso de forma digital a través de la plataforma alcaldiadigital.gob.pa, para ello, deben ingresar al portal, dirigirse al menú principal, seleccionar la sección de Vehículos, luego la opción Salvoconducto temporal, y completar los datos solicitados.

El sistema enviará automáticamente un enlace al correo electrónico del usuario, desde donde podrá imprimir el permiso o guardarlo directamente en la billetera digital (Wallet) de su dispositivo móvil.

Con respecto al replaqueo 2026–2030, la Alcaldía instó a los ciudadanos a esperar el anuncio oficial sobre la disponibilidad de las placas físicas. Además, reiteró que esta medida es transitoria y busca facilitar la movilidad, evitar sanciones innecesarias y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente mientras se completa el proceso de producción y distribución de las nuevas placas.

Asimismo, se informó que las placas correspondientes a años anteriores a 2026, que no hayan sido retiradas, se mantienen disponibles en los centros de entrega de la Alcaldía para su retiro inmediato.

Un problema de vieja data

Por años, la ATTT ha emplazado al Centro Vocacional de Chapala por los retrasos en la confección de las placas. No obstante, esta institución también ha enfrentado demoras en el pago de sus servicios por parte de algunos municipios.

Por ejemplo, en 2024 la administración del entonces alcalde José Luis Fábrega dejó deudas con Chapala por el orden de 3.5 millones de dólares, las cuales fueron saldadas el año pasado por la actual administración del alcalde Mayer Mizrachi.

Este medio consultó al Centro Vocacional de Chapala para conocer las razones del retraso; sin embargo, no se obtuvo respuesta. No obstante, el mes pasado una fuente conocedora del proceso indicó a La Prensa que existe confusión pública sobre las responsabilidades, ya que Chapala, por mandato legal, se encarga únicamente de la confección de las placas como parte de su mecanismo de financiamiento. La licitación, precisó, corresponde exclusivamente a la adquisición de los materiales, la cual se adjudica a una empresa externa.

En licitaciones menores anteriores se conoció que el costo de confección de una placa para vehículos era de cinco dólares, mientras que para motocicletas era de cuatro dólares. Sin embargo, en esta licitación la ATTT no ha informado el monto total ni la cantidad de placas a producir.