ATTT convocará a plataformas de transporte para registrarse bajo nueva regulación y exigirá certificado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) convocará a todas las empresas tecnológicas dedicadas al transporte en Panamá para que se registren formalmente ante la institución y cumplan con los nuevos parámetros establecidos en la regulación del sector. Esto surge tras la entrada en vigor del Decreto Ejecutivo N.° 10 del 16 de abril de 2026, que regula el servicio de transporte selectivo de lujo.

El director de la ATTT, Nicolás Brea, explicó que el decreto aprobado busca integrar la actividad de las plataformas tecnológicas al marco legal vigente. “No estamos excluyendo nada. Estamos dando seguridad jurídica y una herramienta tecnológica que llegó para quedarse”, afirmó.

Uno de los principales cambios será la creación de un certificado de operación para los conductores de plataformas, documento que les permitirá ejercer legalmente la actividad y que, según el funcionario, incluso podrá heredarse. “Le estamos dando a ese conductor un valor, un título de valor, independientemente de que mañana una plataforma abandone el país”, sostuvo.

El director de la ATTT indicó, además, que el siguiente paso será incorporar al transporte selectivo tradicional, conocido como “taxi amarillo”, dentro del proceso de modernización tecnológica. Advirtió que, si este sector no mejora la calidad y eficiencia del servicio, podría perder competitividad frente a las nuevas modalidades de transporte.

“Es un incentivo para competir en igualdad de condiciones y que el usuario reciba el beneficio de esa sana competencia”, señaló.

Como parte de la implementación, la entidad creará una unidad especializada de fiscalización, encargada de supervisar tecnológicamente a las plataformas y a los conductores registrados. La ATTT tendrá acceso a información sobre conductores, vehículos, rutas y usuarios, con el objetivo de reforzar la seguridad y el control operativo.

Entre los requisitos establecidos en el decreto figura que los vehículos de Taxi de Lujo deberán contar con aire acondicionado, cinturones de seguridad y no superar los siete años de antigüedad al iniciar operaciones. Además, tendrán que portar placa y calcomanía con la sigla “TL”.

Para los conductores, se exige ser panameño, tener licencia tipo E-1 y presentar récord policivo limpio, sin sanciones penales en los últimos diez años.

Brea aseguró que el nuevo sistema permitirá identificar a los conductores, georreferenciar los viajes y mejorar la trazabilidad de los servicios. “Los viajes serán más seguros, cómodos y eficientes”, afirmó.

Reiteró que la ATTT convocará a todas las empresas tecnológicas dedicadas al transporte para que se registren formalmente y cumplan con los parámetros establecidos por la institución. Según dijo, no se impondrán requisitos imposibles de cumplir, sino normas orientadas a ordenar una actividad que ya existe y genera empleo en el país.

Transportistas piden voto de confianza a usuarios

La Cámara Nacional del Transporte (Canatra) respaldó la promulgación del Decreto Ejecutivo N° 10, al considerar que abre una nueva etapa de legalidad, modernización y unidad para el sector.

Dorina Pérez, abogada de Canatra, aseguró que “hoy Panamá demuestra que sí puede armonizar la evolución tecnológica con el estricto apego de la ley”. Además, destacó que la norma pone al país “a tono con la tecnología al servicio del usuario”.

La representante del gremio sostuvo que la aprobación del decreto es resultado de meses de diálogo, análisis técnico y acercamientos con las autoridades, tras años de solicitudes del sector transporte para revisar sus condiciones operativas.

Según Pérez, con la entrada en vigencia del decreto y la derogación del Decreto 331 de 2017, se cierra una etapa de incertidumbre y se abre otra centrada en la legalidad y la innovación.

“Hoy somos un solo sector transportista, panameños decididos a evolucionar y prestar nuestro servicio con dignidad, empatía y consideración”, manifestó.

Canatra también hizo un llamado a los usuarios para recuperar la confianza en el servicio. La vocera aseguró que, bajo el nuevo marco legal, el pasajero será el eje principal de la operación y que la verdadera competencia entre transportistas será brindar mejor atención, calidad y trato humano.

Destacó que la regulación permitirá reforzar la seguridad, exigir pólizas comerciales vigentes y mantener vehículos en condiciones óptimas, con el objetivo de convertir al transporte público panameño en un referente regional.

Conductores de plataformas digitales

Montalvo: operación debe estar regulada por el Estado

Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, aseguró que el nuevo Decreto Ejecutivo N° 10 corrige los vacíos legales que dejó la normativa de 2017 y pone fin a años de conflicto entre transportistas y plataformas digitales.

La funcionaria explicó que el derogado Decreto 331 fue emitido con la llegada de las plataformas, pero posteriormente fue demandado ante la Corte Suprema de Justicia, que anuló la mayoría de sus artículos por inconsistencias legales.

“Lo que hemos hecho en estos 13 meses de trabajo es ordenar y cumplir el mandato de la Corte”, sostuvo Montalvo, al señalar que la nueva norma reemplaza un decreto “prácticamente inconstitucional”.

La ministra destacó que el nuevo marco diferencia entre las plataformas como intermediarias comerciales y quienes realmente prestan el servicio de transporte, cuya operación debe estar regulada por el Estado.

Advirtió que no se puede permitir que personas sin control oficial transporten usuarios sin que las autoridades conozcan su identidad o condiciones de operación.

“Esa historia ya termina. Todos tenemos que saber quién está movilizando a nuestros usuarios a nivel nacional”, afirmó.

Según Montalvo, el nuevo decreto busca imponer orden, disciplina y fiscalización, integrando a todos los actores bajo reglas claras dentro del sistema de transporte público.

Taxi de lujo genera reacciones en la esfera política

La promulgación del Decreto Ejecutivo que regula el transporte público selectivo de lujo generó reacciones en la esfera política. El diputado independiente Jorge Bloise cuestionó la medida y aseguró que la normativa fue adoptada sin tomar en cuenta a los usuarios del servicio.

A través de su cuenta en X, Bloise manifestó que “es un completo sinsentido la publicación del Decreto Ejecutivo que regula el transporte público selectivo de lujo (Uber), que entra en vigencia automática”. Añadió que la decisión busca “acomodar al transportista más que al propio usuario, sin consulta previa, sin buscar mediar en soluciones concretas a los miles de usuarios”.

Un completo sin sentido la publicación del Decreto Ejecutivo que regula el transporte público selectivo de lujo (uber) que entra en vigencia automática.



Buscan acomodar al transportista más que al propio usuario, sin consulta previa, sin buscar mediar en soluciones concretas a… — Jorge Bloise Iglesias (@jorgeibloise) April 17, 2026

Por su parte, el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi reaccionó al tema y señaló que este decreto no regula el sistema de transporte por plataforma, sino que “castiga la innovación”.

Indicó en su red social X que “en vez de subir a los taxis al nivel de Uber, bajan a Uber al nivel del taxi”. Ante esta resolución, Mayer indicó que están haciendo un app, que estaría modernizando los taxis, pero no dio mayores detalles.

Este decreto no regula… castiga la innovación



En vez de subir a los taxis al nivel de Uber, bajan a Uber al nivel del taxi



Tamos haciendo un app que hacer lo contrario:

👉 modernizar los taxis, hacerlos competitivos y seguros y darle al usuario la experiencia que merece

🚕🔥 — Mayer Mizrachi (@Mayer) April 17, 2026