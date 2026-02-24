Panamá, 24 de febrero del 2026

    AÑO ESCOLAR 2026

    ATTT entregará 5,000 tarjetas escolares gratuitas a estudiantes de primer ingreso

    Yaritza Mojica
    La ATTT iniciará el 25 de febrero la entrega gratuita de tarjetas escolares para estudiantes de primer ingreso

    Con el inicio del año escolar, previsto para el próximo 2 de marzo, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la entrega de 5,000 tarjetas escolares 2026, totalmente gratuitas, dirigidas a estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo.

    La distribución comenzará el miércoles 25 de febrero de 2026 y se extenderá hasta agotar existencias.

    El director general de la entidad, Simón Henríquez, explicó que la medida busca facilitar la movilidad estudiantil, aliviar la carga económica de las familias y promover el uso ordenado del transporte público en el país.

    ¿Dónde y cómo obtenerla?

    Los acudientes deberán gestionar la tarjeta en los Centros de Atención Especializada (CAE), ubicados en las estaciones del Metro de Panamá, en horario de lunes a viernes, de 5:30 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

    Para el trámite será necesario presentar copia del recibo o constancia de matrícula vigente para 2026, el documento de identificación del estudiante (cédula juvenil o certificado del Tribunal Electoral) y el documento de identidad del acudiente o tutor.

    Beneficio tarifario durante el año escolar

    La tarjeta escolar permitirá acceder a tarifas preferenciales dentro del Sistema Integrado de Transporte Público Urbano, que incluye MiBus (Metrobus) y las líneas del Metro.

    El beneficio estará vigente del 2 de marzo al 11 de diciembre de 2026, de lunes a viernes, entre las 4:00 a.m. y las 8:00 p.m., con un límite de un viaje de ida y uno de regreso por día.

    Las tarifas establecidas para estudiantes serán:

    • B/. 0.10 en rutas troncales.

    • B/. 0.75 en los corredores Norte y Sur.

    • B/. 0.17 en la Línea 1 del Metro.

    • B/. 0.25 en la Línea 2.

    En caso de pérdida o deterioro, el usuario deberá acudir a un CAE para bloquear la tarjeta y transferir el saldo disponible a una nueva. La reposición tendrá un costo de B/. 4.00, que deberá asumir el usuario.

