ATTT entregará 5,000 tarjetas escolares gratuitas a estudiantes de primer ingreso

Con el inicio del año escolar, previsto para el próximo 2 de marzo, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la entrega de 5,000 tarjetas escolares 2026, totalmente gratuitas, dirigidas a estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo.

La distribución comenzará el miércoles 25 de febrero de 2026 y se extenderá hasta agotar existencias.

El director general de la entidad, Simón Henríquez, explicó que la medida busca facilitar la movilidad estudiantil, aliviar la carga económica de las familias y promover el uso ordenado del transporte público en el país.

¿Dónde y cómo obtenerla?

Los acudientes deberán gestionar la tarjeta en los Centros de Atención Especializada (CAE), ubicados en las estaciones del Metro de Panamá, en horario de lunes a viernes, de 5:30 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Para el trámite será necesario presentar copia del recibo o constancia de matrícula vigente para 2026, el documento de identificación del estudiante (cédula juvenil o certificado del Tribunal Electoral) y el documento de identidad del acudiente o tutor.

Beneficio tarifario durante el año escolar

La tarjeta escolar permitirá acceder a tarifas preferenciales dentro del Sistema Integrado de Transporte Público Urbano, que incluye MiBus (Metrobus) y las líneas del Metro.

El beneficio estará vigente del 2 de marzo al 11 de diciembre de 2026, de lunes a viernes, entre las 4:00 a.m. y las 8:00 p.m., con un límite de un viaje de ida y uno de regreso por día.

Las tarifas establecidas para estudiantes serán:

B/. 0.10 en rutas troncales.

B/. 0.75 en los corredores Norte y Sur.

B/. 0.17 en la Línea 1 del Metro.

B/. 0.25 en la Línea 2.

En caso de pérdida o deterioro, el usuario deberá acudir a un CAE para bloquear la tarjeta y transferir el saldo disponible a una nueva. La reposición tendrá un costo de B/. 4.00, que deberá asumir el usuario.