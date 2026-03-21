ATTT en espera de refrendo para la confección de nuevas placas quinquenales para vehículos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las situaciones que retrasaron el proceso de licitación para la fabricación de las nuevas placas vehiculares quinquenales se habrían solventado.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que el proyecto se encuentra en su fase final, a la espera del refrendo de la Contraloría General de la República.

Precisamente, la emisión de las nuevas placas vehiculares corresponde al período 2026–2030, y tal como lo establece la Ley 214 del 4 de mayo de 2021, el nuevo lote de placas de circulación deberá contar con un nuevo diseño.

Dicha ley indica que las placas vehiculares metálicas tendrán una vigencia de cinco años, comenzando con las emitidas en 2021, las cuales fueron válidas hasta diciembre de 2025.

En entrevista con La Prensa, el director de la ATTT, Nicolás Brea, explicó que el procedimiento inició con la emisión de una resolución por parte de la institución, que establece las características técnicas de las placas, incluyendo diseño y medidas de seguridad, la cual es enviada a la Escuela Vocacional de Chapala.

Brea indicó que es esta institución la encargada de realizar la licitación para la adquisición de los materiales, proceso que debe cumplir con las normas de contrataciones públicas.

Sin embargo, reconoció que el procedimiento de licitación se vio afectado por reclamos entre empresas participantes. “Hubo reclamos al pliego de la compra entre empresas que estaban compitiendo… y eso obligó a cumplir con todas las etapas del proceso”, señaló.

Ley 214 del 4 de mayo de 2021 establece que el nuevo lote de placas de circulación (quinquenal) deberá contar con un nuevo diseño.

El director de la ATTT reiteró que el retraso responde a procesos legales necesarios para garantizar transparencia. “Puede generar demoras, pero no es un retraso injustificado. Hay que darle oportunidad a todas las partes dentro de la ley”, indicó.

Una vez la Contraloría General de la República refrende el contrato, de aproximadamente $600 mil, con la empresa que suministrará los materiales, la Escuela Vocacional de Chapala iniciará la producción de las placas, proceso que incluye el troquelado y la numeración.

A medida que se dé la producción, los municipios comprarán las placas a Chapala según su demanda.

Unos 5 mil vehículos nuevos circulan sin placas

El funcionario reconoció que actualmente existe un déficit de placas correspondientes al nuevo sistema quinquenal, lo que ha generado que muchos vehículos circulen únicamente con permisos temporales.

“Cuando las personas compran un carro nuevo se les asigna el número de matrícula, pero no tenemos la placa, y ese es el problema que tenemos”, afirmó.

Solo en el Municipio de Panamá, entre los meses de enero y febrero, se emitieron alrededor de 65 mil salvoconductos por mes, para un aproximado de 130 mil permisos temporales, lo que refleja el impacto del retraso.

La ATTT ha optado por no realizar operativos sancionatorios mientras se normaliza el suministro. “No estamos haciendo ningún tipo de operativo, porque entendemos que es una situación que se escapa de las manos del contribuyente”, indicó Brea, quien agregó que, una vez se regularice el proceso, se dará un periodo de gracia antes de empezar a aplicar sanciones.

El director también adelantó que se busca coordinar con la empresa adjudicataria para agilizar entregas parciales de placas, priorizando los vehículos de primer ingreso. “Vamos a hacer todo lo posible para que se empiece el suministro de las primeras placas y atender a quienes no tienen”, sostuvo.

Solo en la urbe capital hay aproximadamente 1.4 millones de vehículos en circulación y se estima que ingresan alrededor de 5 mil vehículos nuevos cada mes al parque vehicular.

El funcionario explicó que la adquisición de vehículos nuevos mantiene un comportamiento promedio sostenido. Actualmente, el país cuenta con una flota vehicular registrada de aproximadamente 1.8 millones de autos. De ese total, estimó que cerca de un millón fueron sometidos a revisión el año pasado, mientras que entre 100 mil y 200 mil circulan sin cumplir con este trámite.

Para Brea, esta situación representa un desafío logístico, pero también de seguridad. “El que compró un carro nuevo no tiene placa, y eso es un tema de seguridad porque la gente lo aprovecha”, advirtió.

Por el momento, la ATTT se mantiene a la espera que se refrende el contrato para el suministro de los materiales de las placas, que estima puede salir el próximo mes de abril.