ATTT evalúa cambios viales en Brisas del Golf y otros puntos críticos de la capital

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que mantiene en evaluación posibles cambios viales en el sector de Brisas del Golf, en el distrito de San Miguelito, específicamente en el semáforo ubicado frente al supermercado PriceSmart, debido al aumento del congestionamiento vehicular en horas pico.

El director nacional de Tránsito y Seguridad Vial, Carlos Ayuso, explicó que ese semáforo fue instalado hace unos 14 años, cuando el parque vehicular era considerablemente menor. Sin embargo, señaló que el crecimiento del tráfico ha convertido el giro a la izquierda en un punto crítico de congestionamiento, debido a la gran cantidad de barriadas.

Según Ayuso, la ATTT ha mantenido el semáforo en modo intermitente desde hace aproximadamente un mes y medio como parte de un plan de pruebas para analizar alternativas que permitan mejorar la circulación sin eliminar por completo el acceso hacia los comercios del área.

El funcionario indicó que el principal problema se registra durante las mañanas, cuando miles de vehículos provenientes de Brisas del Golf y del Corredor Norte intentan incorporarse a la vía Domingo Díaz en dirección a la ciudad de Panamá. La entidad estima que entre 3 mil y 5 mil vehículos circulan por este sector diariamente.

Asimismo, señaló que, antes de tomar una decisión definitiva, deben garantizar rutas seguras para los conductores. Por ello, evalúan junto con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) posibles adecuaciones viales, entre ellas la habilitación de retornos más seguros en sectores cercanos, como la entrada de la estación de combustible y el McDonald’s de Brisas del Golf.

Por la entrada de Brisas del Golf se estima que circulan entre 3 mil y 5 mil vehículos. Foto: LP/ Gabriel Rodríguez

Más semáforos en evaluación

La ATTT también confirmó que mantiene evaluaciones en otros puntos conflictivos de la ciudad, como el semáforo de El Bosque, en la vía Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto), y varios sectores de vía España, donde se analizan ajustes en los giros y tiempos semafóricos para mejorar el flujo vehicular.

En el caso de vía España, las evaluaciones se concentran específicamente en el semáforo ubicado frente a la Iglesia del Carmen. Ese punto registra un alto flujo vehicular, ya que conecta el tráfico que viene por vía España, el que se dirige hacia la Universidad de Panamá y el que busca incorporarse a la Avenida Balboa.

Intersección vehicular en la Iglesia del Carmen y el área bancaria desde la Vía España, Ciudad de Panamá. 23 de abril de 2025. Foto: LP / Alexander Arosemena

Ayuso también explicó que el crecimiento acelerado del parque vehicular en la capital ha complicado la movilidad urbana. Detalló que actualmente se venden cerca de 9 mil autos nuevos al mes, mientras que la infraestructura vial no ha crecido al mismo ritmo. Además, aseguró que el Metro de Panamá ha ayudado a aliviar parte de la presión vehicular.

Según datos del mercado automotor, Panamá acumuló más de 240 mil autos nuevos vendidos en los últimos cinco años y se estima que este 2026 podría cerrar con unas 63 mil unidades comercializadas.

Frente a este escenario, técnicos de la ATTT evalúan continuamente qué ajustes pueden aplicarse para mejorar la circulación. Sin embargo, Ayuso advirtió que “en muchos casos las soluciones requieren adecuaciones más amplias, como carriles adicionales o nuevas vías de acceso, trabajos que corresponden al Ministerio de Obras Públicas”.

Según el funcionario, todas las medidas buscan reducir los congestionamientos sin afectar la seguridad ni el acceso de las comunidades y comercios cercanos.

Alcaldía busca nuevos accesos en Brisas del Golf

Por su parte, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, quien inicialmente había anunciado la eliminación del semáforo de Brisas del Golf, posteriormente rectificó y señaló que primero atenderá las recomendaciones y preocupaciones de residentes y comerciantes antes de tomar una decisión definitiva.

Hernández destacó que “el único objetivo es que esta vía tenga menos tranques, pero que no afecte a más nadie”. Añadió que, en coordinación con la ATTT, decidieron mantener el semáforo mientras se realizan adecuaciones pendientes, como mejoras en la señalización, seguridad peatonal y ajustes en los retornos vehiculares.

La alcaldesa también reveló que mantienen conversaciones con la plaza comercial para habilitar un acceso directo desde la avenida Domingo Díaz hacia el área de Office Depot y otros comercios, con el fin de evitar que el flujo vehicular continúe frenándose en ese punto.

Además, indicó que evalúan mejoras en el puente peatonal, los resaltos y la posible instalación de un semáforo peatonal para garantizar el tránsito seguro de quienes caminan por la zona.