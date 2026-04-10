ATTT habilita registro para subsidio al combustible para transportistas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En medio del impacto sostenido por el alza en los precios del combustible, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que ya se habilitó el registro para que los transportistas puedan acceder al subsidio estatal, una medida clave para evitar aumentos en las tarifas del transporte público, lo que afectaría a los usuarios e impactaría el costo de vida.

Según la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental y la ATTT, los conductores de transporte colectivo, selectivo y colegial ya pueden ingresar a la plataforma digital Panamá Conecta y completar su solicitud en línea. La entidad indicó que es “un proceso que busca agilizar la entrega del beneficio y mejorar la trazabilidad de los fondos públicos”.

El programa de subsidio al combustible estaría rondando los 15 millones de dólares adicionales al mes para evitar que el pasaje aumente, indicó el director de la ATTT, Nicolás Brea.

Además, señaló que “se estima que el impacto del incremento en los precios del combustible representa cerca del 50% de los costos operativos de los transportistas”.

Precisamente, uno de los sectores más golpeados por este incremento en los costos operativos es el transporte de carga, que próximamente será incluido en el programa.

La medida se implementa luego de que los transportistas advirtieran a las autoridades sobre la presión financiera que enfrentan por el encarecimiento del combustible. El subsidio, en este escenario, se convierte en un mecanismo de contención para evitar que el alza de costos se traslade directamente a los usuarios.

Para facilitar el proceso de inscripción, la ATTT habilitó un manual detallado en su portal web, donde se explica paso a paso cómo completar el registro y evitar errores que puedan retrasar la validación de las solicitudes. Las autoridades insistieron en la importancia de seguir correctamente las instrucciones para garantizar el acceso al beneficio.

A través de la plataforma Panamá Conecta, los conductores de transporte público (colectivo, selectivo, turismo y colegial) pueden ingresar al sitio web oficial y completar el registro en https://panamaconecta.gob.pa/menu.

Este sistema permitirá controlar y fiscalizar el uso de los fondos públicos; además, permitirá llevar los controles necesarios para que el subsidio llegue al transportista y, por ende, al usuario.

El mecanismo funcionará mediante un registro previo de transportistas y conductores autorizados. Solo podrán acceder al beneficio los vehículos que estén al día con sus obligaciones, incluyendo la placa vigente y el paz y salvo con la ATTT.

En las estaciones de combustible, se verificará mediante un código si el vehículo está habilitado para recibir el subsidio.

Esta información provendrá de la base de datos de la ATTT, donde se registran los vehículos destinados al transporte colectivo y selectivo que tienen su placa al día. La entidad advirtió que los transportistas morosos no podrán aplicar al beneficio.

La medida de estabilización temporal del precio de los combustibles establece un tope de 88 centavos por litro para la gasolina de 91 octanos y de 90 centavos por litro para el diésel bajo en azufre, principales combustibles utilizados por el sector transporte. La gasolina de 95 octanos queda excluida.