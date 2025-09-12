ATTT inhabilita 116 talleres de revisado y suspende 12 por incumplir normas de seguridad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) intensificó los operativos de inspección en talleres de revisado a nivel nacional, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos y administrativos exigidos por la ley.

El director de la ATTT, Simón Henríquez, informó que de los 735 talleres existentes en el país, 116 fueron inhabilitados en el sistema por carecer de documentos o por no poder ser ubicados en las direcciones suministradas, mientras que 12 talleres fueron suspendidos temporalmente tras detectarse graves incumplimientos que ponían en riesgo la seguridad vial.

En la provincia de Panamá, donde operan cerca de 400 talleres, 65 ya han sido inhabilitados en lo que va de la jornada.

Henríquez advirtió que se han identificado prácticas irregulares, como la emisión de hasta 22 revisados en un solo día en un taller que no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad.

“Hemos acudido a diferentes talleres de revisado, con el propósito de fiscalizar el cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos establecidos. En los casos en que se detectaron incumplimientos, se procedió a la inhabilitación del taller y a la suspensión del servicio, ya que la irresponsabilidad de algunos de estos talleres pone en riesgo la seguridad de todos los usuarios de la vía pública”, señaló Henríquez.

La ATTT recordó que los talleres deben contar con infraestructura adecuada, equipos de medición certificados y cumplir con los procedimientos de verificación de vehículos establecidos en el Decreto Ejecutivo 273 de 1993.

El incumplimiento puede derivar en sanciones que van de 100 a 5,000 balboas, así como en la cancelación de la concesión administrativa.

Las inspecciones continuarán en todo el país, y la entidad hizo un llamado a los conductores para que acudan únicamente a talleres que cumplan con las normas, a fin de garantizar su seguridad y la de sus familias.

Equipamiento y condiciones del taller:

Equipos de medición: Tablero marcado, regloscopio, placa alineadora, frenómetro de rodillos y equipo para verificar el sistema de carga eléctrica.

Infraestructura: Fosas o elevador hidráulico, placas de detección de holguras, gatos hidráulicos, área de inspección fija bajo techo y oficina equipada.

Herramientas: Llaves y herramientas automotrices milimétricas y decimales.

Tecnología: Cámara compatible con la plataforma de revisado, computadora e impresora.

Identificación: Letrero visible con el código, nombre del taller, teléfono y el logo de la ATTT.

Verificación de vehículos: Los talleres deben asegurarse de que los vehículos inspeccionados cumplan con las siguientes condiciones para garantizar la seguridad en la vía:

Documentación: Pólizas de seguro vigentes.

Carrocería y luces: Pintura y chapistería en buen estado, y todas las luces (direccionales, retroceso, matrícula, intermitentes y frenos) funcionando correctamente.

Sistemas mecánicos: Sistema de escape y silenciadores, dirección, amortiguación y suspensión, y sistema de frenos en óptimas condiciones.

Neumáticos: Neumáticos y repuesto con una profundidad de banda de rodadura de al menos 3/32 de pulgada.

Otros: Retrovisores, bocina y herramientas de auxilio (llaves y gato) en buen estado.