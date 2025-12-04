ATTT iniciará proceso para renovar el servicio de emisión de licencias en 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que el próximo año realizará una nueva licitación pública para el servicio de emisión de licencias de conducir en el país, para esto iniciará con la elaboración del pliego de condiciones del acto público.

Así lo confirmó el director de la ATTT, Simón Henríquez, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el pasado 2 de diciembre.

Henríquez explicó que esta nueva licitación se encuentra dentro del tiempo previsto, tomando en cuenta que el contrato vigente entre la ATTT y la empresa Sertracen concluye el 31 de diciembre de 2026. Dicho contrato inició en 2007 y ha sido extendido por 17 años mediante siete adendas, la más reciente aprobada durante la actual administración.

Henríquez destacó que con la adenda No.7 se introdujo un nuevo diseño de la licencia física, con medidas de seguridad reforzadas, que está en circulación desde noviembre.

Aunque también se anunció la futura implementación de una licencia digital, Henríquez aclaró que este servicio aún se encuentra en fase de ajustes técnicos junto con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y no forma parte de la última adenda contractual.

Durante su intervención, el diputado independiente Manuel Samaniego cuestionó que, durante más de una década, no se haya realizado una nueva licitación para fomentar la competencia y mejorar costos y servicios. “Esta empresa (Sertracen) ha recibido adenda tras adenda y no se ha considerado cambiarla. Además, ¿por qué sigue la misma empresa tomando tantas adendas?”, cuestionó el diputado.

Ante estas inquietudes, el director de la ATTT reconoció que no puede explicar por qué, en el pasado, se aprobaron tantas modificaciones contractuales; sin embargo, afirmó que ya se trabaja en un nuevo pliego para licitar el servicio.

“A inicios del próximo año deberán elaborarse los pliegos para lanzar una nueva licitación pública, en la que podrán participar otras empresas interesadas en brindar el servicio de emisión de licencias en todo el país”, señaló.

Traslados para pagos a Sertracen

La ATTT confirmó que, al 31 de octubre de este año, la recaudación por trámites de licencias de conducir alcanzó $11,984,948, prácticamente $12 millones, ingresos generados a través de los servicios que presta Sertracen desde 2007.

Pese a este monto, la entidad acudió el 2 de diciembre a la Comisión de Presupuesto para solicitar un traslado de partida, debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solo aprobó $2.8 millones del presupuesto requerido para cubrir los compromisos operativos con Sertracen, cuyo costo anual ronda los $8 millones.

El director explicó que, aunque el proyecto tuvo ejecuciones presupuestarias superiores a 8 millones de dólares en 2023 y 2024, la asignación de 2.8 millones para 2025 resultó insuficiente. Por ello, se han solicitado dos traslados adicionales este año para cumplir con las obligaciones vigentes y asegurar la reserva de caja correspondiente al primer cuatrimestre de 2026.

Uno de los traslados aprobados por los comisionados asciende a $5,118,397, destinados a reforzar el pago de cuentas pendientes con Sertracen por la emisión de licencias.

Durante la sesión, Marubeni Estrada, directora de Finanzas de la ATTT, explicó que cada semana la empresa remite el detalle de los servicios facturados —primeras licencias, duplicados, renovaciones y trámites especiales— cuyos costos varían según el procedimiento.

Recordó además que los ingresos generados por los usuarios ingresan directamente a la Cuenta Única del Tesoro, por lo que la ATTT debe solicitar posteriormente los fondos para pagar a la empresa contratista.

El costo base por la emisión de una licencia es de $40, aunque este puede variar de acuerdo con el tipo de trámite: duplicado, renovación, primera vez, ampliación o permiso provisional.

Otra solicitud aprobada el pasado 2 de diciembre en la Comisión de Presupuesto fue la destinada al Sistema de Transporte Masivo de Panamá S.A. (Mi Bus), por $10,377,636, para hacer frente a compromisos pendientes correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre.

La Prensa consultó a Sertracen para conocer su posición frente a los cuestionamientos de los diputados, la nueva licitación y la más reciente adenda; sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Hay que destacar que Sertracen Panamá emite entre 30 mil y 35 mil licencias mensuales, lo que representa un promedio anual de 330 mil documentos.