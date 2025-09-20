ATTT lanza convocatoria para talleres que emitirán revisados vehiculares de 2026

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) abrió la convocatoria para la selección de los talleres que emitirán los revisados vehiculares para 2026.

En un comunicado, la ATTT explicó que las empresas interesadas en prestar este servicio deberán presentar la documentación requerida para la respectiva revisión, evaluación y posterior aprobación.

Se resalta que es indispensable que las empresas aspirantes cumplan con todos los requisitos técnicos y legales vigentes para garantizar la calidad y seguridad del proceso.

La entrega de la documentación se llevará a cabo desde el lunes 29 de septiembre hasta el viernes 31 de octubre de 2025, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en las oficinas de Revisado Vehicular, ubicadas en el centro comercial Los Pueblos 2000.

Para llevar a cabo este proceso, la ATTT estableció un cronograma de entrega de documentos por provincia, con la finalidad de que el trámite se realice en orden.