ATTT: los taxis podrán circular los domingos

MEDIDAS

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó este jueves 22 de octubre que el transporte selectivo podrá circular los días domingos, a partir de este 25 de octubre, luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) levantara la cuarentena total.

Sin embargo, se mantendrá la restricción de circulación de acuerdo al último número de la placa, de lunes a sábados.

La ATTT recordó que podrán circular los vehículos taxis con placas finalizadas en número non los lunes, miércoles y viernes. Y los martes, jueves y sábados circularán los números par. Todos en un horario de 5:00 a.m a 12:00 a.m.

En tanto, el transporte colectivo podrá circular de lunes a domingo de 5:00 a.m a 12:00 a.m.