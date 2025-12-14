Panamá, 14 de diciembre del 2025

    Tránsito vehicula r

    ATTT refuerza operativo ‘Mal Parqueados’ para mejorar la movilidad vehicular en fin de año

    Aleida Samaniego C.
    Operativo de la ATTT en diversos puntos de la ciudad de Panamá. Cortesía

    La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) intensificó desde el pasado 1 de diciembre el operativo “Mal Parqueados”, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, garantizar el orden en los espacios públicos y mejorar la fluidez del tráfico en algunos de los puntos más congestionados de la ciudad capital.

    Este operativo tiene un enfoque principalmente educativo y preventivo, orientado a fomentar la responsabilidad al volante, promover el respeto al Reglamento de Tránsito y salvaguardar la vida de peatones y conductores.

    Durante los primeros siete días de ejecución, inspectores de la ATTT, en conjunto con el Departamento de Revisado, Patio y Grúas, realizaron recorridos en sectores de alta circulación vehicular como Punta Pacífica, Obarrio, San Francisco y Costa del Este. En estas áreas se verificó el cumplimiento de las normas de estacionamiento y se retiraron vehículos mal ubicados que obstaculizaban la movilidad y ponían en riesgo la seguridad vial.

    Entre el 1 y el 10 de diciembre, un total de 88 vehículos fueron removidos con grúa y se registraron 135 infracciones relacionadas con estacionamientos indebidos.

    El director general de la ATTT, Simón Henríquez, señaló que “no se trata de multas, se trata de respeto. Cuando alguien se estaciona mal, afecta a todos”.

    Además, destacó que “ordenar las vías es un acto de responsabilidad ciudadana”, subrayando que el operativo busca educar, prevenir y evitar riesgos innecesarios tanto para peatones como para conductores.

    La ATTT informó que el operativo “Mal Parqueados” continuará de manera sostenida y será reforzado durante las fiestas de fin de año, periodo en el que se incrementa significativamente el flujo vehicular.

    La institución exhorta a los conductores a estacionarse únicamente en los lugares permitidos y a cumplir las normas de tránsito, recordando que el orden vial es fundamental para una movilidad segura y eficiente para toda la ciudadanía.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

