ATTT refuerza operativos en la Terminal de Albrook por éxodo de Año Nuevo, han viajado más de 54 mil pasajeros

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizó, a primera hora de este miércoles 31 de diciembre, un Operativo de Fin de Año en la Gran Terminal de Transporte de Albrook, con el fin de garantizar el traslado seguro de los usuarios del transporte público hacia los distintos puntos del interior del país, con motivo de la celebración del Año Nuevo.

Durante esta jornada, el cuerpo de inspectores de la ATTT intensificó las revisiones técnicas y administrativas para asegurar que las unidades que prestan el servicio cumplan con los estándares exigidos por la ley.

Cortesía

En el marco del operativo, el personal inspeccionó que los autobuses se encontraran en buenas condiciones de funcionamiento, revisando aspectos como el estado de los neumáticos y las luces. Asimismo, se validó que los conductores portaran su documentación en regla, incluyendo licencias adecuadas según el tipo de vehículo, seguros vigentes y certificados de operación actualizados.

Cortesía

Con respecto a la movilización de pasajeros en la Terminal de Transporte de Albrook, se ha registrado un intenso movimiento con destino al interior del país, como parte del éxodo habitual por las celebraciones de Año Nuevo.

Desde tempranas horas del martes 30 de diciembre, largas filas de personas se observaron en las taquillas, principalmente en las rutas hacia la provincia de Chiriquí, incluyendo los trayectos Panamá–David y Panamá–Chiriquí–Frontera.

Según la Dirección de Operaciones de la terminal, durante la noche del lunes se movilizaron alrededor de 54 mil pasajeros, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado. Este aumento obligó a activar buses de apoyo para atender la alta demanda y garantizar la salida ordenada de los viajeros.

“El movimiento ha sido bastante fuerte. Anoche logramos despachar a todos los pasajeros antes de la medianoche, gracias a la coordinación con las empresas prestatarias y la disponibilidad de transporte adicional”, explicó el funcionario.

Las estadísticas preliminares indican un incremento de entre 3 mil y 4 mil pasajeros adicionales durante el periodo comprendido entre el 22 y el 31 de diciembre, en comparación con el año anterior. Además de Chiriquí, se reporta una alta afluencia de viajeros hacia Penonomé, Santiago, Darién y Cañita, rutas que también presentaron una demanda significativa en las últimas horas.

Archivo

Las autoridades de la terminal prevén que el mayor flujo de pasajeros de este miércoles 31 se concentre entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, cuando tradicionalmente se registra el pico de salidas hacia el interior del país.

Ante este panorama, se recomienda a los usuarios llegar con suficiente antelación, adquirir sus boletos con tiempo y seguir las indicaciones del personal, a fin de facilitar un traslado seguro y ordenado durante este periodo festivo.