ATTT suspende trabajos viales que impliquen cierre de carriles durante las fiestas patrias

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ordenó la suspensión de todas las obras que requieran el cierre parcial o temporal de carriles en las principales vías del país durante el periodo de fiestas patrias.

La medida regirá desde la 1:00 a.m. del viernes 31 de octubre hasta las 12:00 p.m. del miércoles 5 de noviembre, con el objetivo de facilitar el flujo vehicular y garantizar la seguridad vial ante el masivo desplazamiento de conductores en estas fechas.

Las empresas y contratistas deberán detener los trabajos en vías como la carretera Interamericana, la vía Transístmica, la avenida Domingo Díaz, la Ricardo J. Alfaro, entre otras arterias principales del país.

La ATTT advirtió que se realizarán inspecciones para verificar el cumplimiento de esta disposición.