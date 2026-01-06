Panamá, 06 de enero del 2026

    ATTT suspenderá obras viales por conmemoración del Día de los Mártires

    Yasser Yánez García
    Imagen ilustrativa de un agente ded tránsito.

    La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la suspensión temporal de obras, trabajos y actividades que impliquen el cierre u ocupación de carriles en las principales vías del país, con motivo de la conmemoración del Día de los Mártires este viernes 9 enero, ante el aumento previsto del flujo vehicular.

    De acuerdo con un comunicado, la medida regirá desde las 4:00 p.m. del jueves 8 de enero hasta las 4:00 a.m. del lunes 12 de enero, y se aplicará en coordinación con la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional.

    La disposición abarcará la Carretera Panamericana, específicamente desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera en Paso Canoas, así como desde la intersección con el Corredor Sur hasta el sector de Las Garzas de Pacora.

    Asimismo, la suspensión se extenderá a las principales vías de la red vial urbana, entre ellas la avenida Domingo Díaz, Transístmica, Balboa, José Agustín Arango, José María Torrijos, Ricardo J. Alfaro e Israel.

    Según la ATTT, el objetivo principal de esta medida es garantizar que la ciudadanía pueda desplazarse de manera segura y ordenada durante las actividades propias de esta fecha conmemorativa.

