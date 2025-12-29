ATTT usará inteligencia artificial para detectar maniobras peligrosas en las vías del país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizará el 30 de diciembre próximo una licitación pública para la contratación del Servicio de Renovación y Actualización del Sistema de Videovigilancia, Infraestructura de Monitoreo, Mobiliario y Suministro de Comunicación para el Sistema Centralizado de Semáforos, con un precio de referencia de 299 mil dólares.

De acuerdo con el pliego de cargos, el proyecto busca modernizar la plataforma tecnológica que respalda la operación y supervisión del sistema de semáforos a nivel nacional, actualmente afectado por equipos en estado de “obsolescencia y fuera de garantía y soporte técnico”.

Modernización del sistema de monitoreo

Entre los principales componentes del alcance general del suministro se contempla la actualización de un sistema de videowall, que permitirá visualizar en tiempo real las imágenes de las cámaras integradas a los semáforos del país. Este videowall estará compuesto por nueve pantallas, según detalla el documento oficial.

Además, se prevé la incorporación de cuatro estaciones de trabajo especializadas para los centros de monitoreo y gestión del sistema de cámaras de apoyo a la semaforización, así como la actualización de la plataforma de grabación y analíticas, que incluirá herramientas para el análisis del flujo vehicular, conteo de vehículos y otras capacidades que podrán ampliarse mediante licenciamiento o la adición de nuevos componentes.

El proyecto también contempla la actualización y puesta en operación de los sistemas de procesamiento y almacenamiento, así como de los módulos de analítica, garantizando la grabación de información por un mínimo de 30 días, con una infraestructura totalmente escalable.

Integración con el C5 y otras instituciones

Según el pliego, la solución deberá permitir el acceso en tiempo real al Centro de Operación Nacional (CON – C5), así como la interoperabilidad con otras instituciones de seguridad del Estado, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante incidentes que afecten el tránsito vehicular.

El alcance específico incluye la capacidad de gestión y operación de cámaras y sensores especializados en flujo vehicular, con cobertura en tiempo real de vías e intersecciones que actualmente no cuentan con sistemas de video analítico.

Entre los beneficios esperados se destacan la coordinación rápida y eficaz de incidentes, la detección y corrección de problemas de circulación, y el desarrollo de capacidades futuras basadas en inteligencia artificial, orientadas a identificar maniobras peligrosas, uso indebido de carriles y conductas de riesgo, con el objetivo de permitir intervenciones preventivas.

IA y el análisis predictivo

El proyecto también apunta al uso de analítica avanzada e inteligencia artificial para el análisis predictivo, lo que permitiría anticipar incidentes que representen riesgos públicos, así como al desarrollo de capacidades de big data para identificar patrones y tendencias en infracciones, accidentes y comportamientos viales.

Asimismo, se contempla el diseño y puesta en operación de un centro de comando tipo C4/C5, equipado con un videowall de alta resolución, consolas ergonómicas, estaciones de trabajo para operadores y tecnología de última generación, además de la incorporación de todos los componentes de comunicaciones y seguridad perimetral, como switches y sistemas de protección.

El pliego establece que la plataforma deberá contar con generadores de “informes y tableros de control”, que faciliten a la ATTT la toma de decisiones en tiempo real, como parte de la estrategia para mejorar la seguridad vial y la gestión del tránsito en el país.