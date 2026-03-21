Panamá, 21 de marzo del 2026

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    Presión por el combustible

    ATTT y transportistas de Panamá Oeste abren diálogo para evitar aumento del pasaje

    Yaritza Mojica
    ATTT y transportistas de Panamá Oeste abren diálogo para evitar aumento del pasaje
    Los transportistas expusieron la presión económica que enfrentan por el alza de los costos operativos y solicitaron medidas de apoyo urgentes. Archivo

    Una reunión entre el director general de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, y dirigentes del transporte de Panamá Oeste se realizó este sábado 21 de marzo, con el objetivo de buscar alternativas técnicas que eviten un aumento en la tarifa del pasaje, en medio del impacto por el incremento en los precios del combustible.

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    Durante el encuentro, los transportistas expusieron la presión económica que enfrentan por el alza de los costos operativos y solicitaron medidas de apoyo urgentes. “No buscamos el conflicto, sino una respuesta concreta y una hoja de ruta clara”, señalaron, al tiempo que advirtieron que la situación actual resulta insostenible para el sector.

    ATTT y transportistas de Panamá Oeste abren diálogo para evitar aumento del pasaje
    ​ATTT y transportistas de Panamá Oeste acuerdan mesa de diálogo por combustible. Cortesía

    Ante este escenario, los dirigentes acordaron otorgar un plazo de una semana para mantener abiertas las conversaciones, a la espera de una propuesta formal por parte del Gobierno. Por su parte, Brea informó que en los próximos días presentará una estrategia orientada a estabilizar el sistema de transporte durante los próximos tres meses.

    “El compromiso del Gobierno Nacional es no afectar al usuario con aumentos de tarifa”, enfatizó el director de la ATTT, quien aseguró que se trabaja en medidas que permitan aliviar la carga del sector mientras se evalúa la evolución del mercado energético.

    Como resultado del acercamiento, ambas partes acordaron instalar de inmediato una mesa de trabajo para analizar opciones que mitiguen el impacto del alza del combustible. Además, la ATTT anunció que reforzará los operativos contra el transporte ilegal y continuará con acciones técnicas para mejorar la movilidad hacia Panamá Oeste, una de las zonas con mayor flujo vehicular del país.

    Finalmente, Brea hizo un llamado a mantener el diálogo permanente. “Las puertas están abiertas para encontrar soluciones conjuntas que garanticen el servicio a la ciudadanía sin recurrir a medidas de presión”, concluyó.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


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