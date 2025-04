Aulas vacías, tamboritos en la calle: docentes en paro desafían el llamado del Meduca

Exclusivo Suscriptores

Ni la persistente lluvia ni el llamado de la ministra de Educación, Lucy Molinar, a retomar las clases impidieron que cientos de docentes salieran nuevamente a las calles este martes 29 de abril.

Por sexto día consecutivo, los gremios magisteriales se congregaron en los alrededores de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en vía España, con pancartas, tambores y un mensaje firme: la lucha continúa.

Desde temprano, alrededor de las 8:00 a.m., comenzaron a llegar educadores de distintas regiones de la ciudad capital. A pesar del cansancio acumulado tras varios días de movilización, el ambiente era de solidaridad y determinación. Se saludaban con abrazos, compartían paraguas mientras afinaban los tambores y calentaban sus voces para lo que sería otra jornada de protesta.

Entre los gremios presentes estaban la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA) y la Asociación de Educadores Veragüenses, entre otros. Agentes de la Policía Nacional custodiaban el área con presencia discreta, sin intervenir.

Con el paso de las horas, se sumaron más manifestantes, incluyendo miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), quienes se unieron en respaldo a una causa que comenzó como rechazo a la Ley 462 de marzo de 2015, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), pero que con los días ha incorporado nuevas exigencias y preocupaciones.

El grupo marchó por la vía Federico Boyd hasta llegar a la Contraloría General de la República, en la avenida Balboa, entonando consignas al ritmo de tambores. “¡Esta lucha no termina si la ley no se elimina!”, “¡Maestro y profesor, un solo educador!” y “¡Esta CSS no se vende, esta CSS se defiende!” fueron algunas de las frases que nuevamente retumbaban entre la multitud.

“Esta lucha no es de uno, es de todos”, dijo una maestra mientras sostenía una pancarta pintada a mano. Cantaba y bailaba al compás del tambor, transmitiendo la fuerza colectiva del movimiento.

11:45 p.m. La marcha de educadores y el Suntracs llega a la Contraloría General de la República.

La avenida Balboa se encuentra parcialmente cerrada.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/aRxTuRv6BQ — La Prensa Panamá (@prensacom) April 29, 2025

Durante la manifestación, los docentes expresaron su rechazo a las declaraciones recientes de la ministra Molinar y del contralor Anel Flores, quienes anunciaron medidas como descuentos salariales y retención de salarios a los directores de los planteles, lo que consideran injusto y divisorio en un momento donde el gremio demanda unidad y respeto.

“La Contraloría General de la República comenzará a realizar las auditorías correspondientes para verificar el cumplimiento de las responsabilidades y determinar quién está cumpliendo con su deber”, expresó la ministra Molinar en una conferencia el lunes 28 de abril, refiriéndose a la fiscalización de recursos en el sector educativo.

En ese contexto, dejó claro que no habrá tolerancia para quienes no cumplan con sus responsabilidades, y que se tomarán acciones para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema escolar.

Sobre el regreso a clases, la titular del Meduca descartó soluciones alternativas como los módulos y enfatizó que la prioridad es el retorno presencial. “Mañana, todos debemos volver a las escuelas. Sabemos que hay más personas con ganas de retomar las clases que aquellas que buscan interrumpir el proceso”, afirmó.

Aun así, una parte importante del cuerpo docente no se presentó ayer martes a las aulas.

Por su parte, la viceministra académica Agnes De León Chacón de Cotes respondió a las declaraciones del contralor general sobre la posibilidad de retener pagos a directores de escuelas que no han entregado la lista de asistencia docente. Explicó que este documento se entrega dentro de los primeros cinco días de cada mes y su trámite inicia en los centros escolares para luego llegar a la Contraloría.

De León subrayó que hay normativas claras sobre la entrega de estos registros, las cuales forman parte de la evaluación de competencias de los directores, y que las autoridades educativas están comprometidas con cumplir los procesos establecidos. “La prioridad no debe ser simplemente exigir cumplimiento sin considerar los procesos administrativos necesarios, ya que eso puede generar otros desafíos”, advirtió.

La viceministra agregó que muchos docentes están asistiendo a sus centros de trabajo, pero enfrentan el problema de que los estudiantes no están asistiendo. No obstante, reiteró que la educación es uno de los principales desafíos del país, por lo que el calendario escolar debe mantenerse. “De lo contrario, todos perdemos”, concluyó.

En cuanto al reemplazo de docentes, aseguró que ya se están considerando las acciones necesarias y renovó el llamado al profesorado para regresar a las aulas y atender a los estudiantes.

En medio del paro indefinido que mantiene sin clases a miles de estudiantes en el país, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) alzaron la voz este martes para pedir a todos los actores del sector educativo sentarse a dialogar de forma urgente.

“Llamamos a todos los sectores a dialogar y construir consensos que coloquen a la educación en el centro del interés público y del bienestar común. Unámonos para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación continua y de calidad”, señalaron ambas agencias en un comunicado conjunto.

En Veraguas, un grupo de educadores, miembros de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), protestó en las afueras de la oficina del juez de paz de Santiago, exigiendo la liberación de 29 docentes detenidos el lunes durante una marcha.

Abundio Concepción, dirigente de AEVE, informó que se analizaría entre los educadores la posibilidad de declarar persona no grata a la gobernadora de Veraguas, Hildemarta Riera.

La decisión se someterá a votación en una asamblea convocada en su bastión de lucha, luego de que, según los manifestantes, Riera ordenara a la Policía Nacional el uso de gases lacrimógenos contra los docentes que marchaban por la vía Interamericana.

Mientras las calles siguen siendo escenario de protestas y las aulas permanecen vacías, el llamado de organismos internacionales como Unicef y Unesco subraya lo esencial: urge un consenso que devuelva la estabilidad al sistema educativo y garantice el derecho de los estudiantes a aprender.