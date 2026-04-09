Aumenta el dengue en Panamá: se registran 10 casos graves y 6 muertes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El país registra un incremento significativo en los casos de dengue, alcanzando un total de 1,670 personas afectadas, de las cuales 194 presentan signos de alarma, 10 han sido clasificadas como dengue grave y seis han fallecido, informó este jueves el Ministerio de Salud (Minsa).

Las muertes se han reportado en las regiones de Bocas del Toro (3 casos), Los Santos (2 casos) y Coclé (1 caso). Además, cerca de 200 personas han requerido hospitalización debido a la enfermedad, afirma el Minsa.

De acuerdo con el informe correspondiente a la semana epidemiológica número 11, del 15 al 21 de marzo de 2026, la región Metropolitana lidera los registros con 415 casos, seguida de Colón con 232 y San Miguelito con 176; mientras que otras áreas como Bocas del Toro, Panamá Oeste y Panamá Este también reportan cifras preocupantes. A nivel nacional, se observa una tasa de incidencia de 35.4 casos por cada 100,000 habitantes.

Autoridades de salud refuerzan el llamado a eliminar criaderos de mosquitos para prevenir el dengue en el país.

La institución destacó la necesidad de reforzar las medidas preventivas, instando a la ciudadanía a participar activamente en la eliminación de criaderos de mosquitos. Las autoridades recomiendan eliminar todo recipiente que pueda acumular agua, como latas, botellas y neumáticos, así como tapar los contenedores destinados a la recolección de agua. Además, se exhorta a mantener los alrededores de las viviendas limpios y sin acumulación de desechos.

Síntomas a tener en cuenta

Los síntomas del dengue incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular. Ante la aparición de estos, especialmente de signos de alarma como sangrados, dificultad para respirar o vómitos persistentes, el Minsa recomienda acudir de inmediato a un centro de salud. Se enfatiza en no automedicarse, ya que el tratamiento adecuado depende de una atención pronta.

Las autoridades aseguran que seguirán intensificando los operativos de control de vectores en todo el país, apoyándose en estrategias de promoción de la salud y contando con el esfuerzo conjunto de la población. La enfermedad sigue afectando particularmente a niños y jóvenes de entre 10 y 14 años, quienes lideran las estadísticas de incidencia.

La participación ciudadana continúa siendo crucial en esta lucha, pues la eliminación de criaderos es clave para evitar un brote mayor, reitera el informe.