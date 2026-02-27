Aumento de costos de laptops complica el proceso de licitación del Meduca

Exclusivo Suscriptores

En la reunión de homologación, las empresas interesadas en la licitación de laptops del Meduca pidieron un aumento del 25% al 50% en el precio de referencia, debido al incremento en los costos del mercado.

El Ministerio de Educación (Meduca) realizó ayer 26 de febrero la reunión de homologación de la nueva licitación para la compra de laptops y licencias Microsoft M365 A3 destinadas a estudiantes del sistema oficial, con un precio de referencia de $273,141,152.50.

Se trata de la tercera ocasión en que la entidad intenta adquirir computadoras para los alumnos y la segunda vez que licita formalmente el proceso, luego de que el primer acto público, iniciado el año pasado, fuera declarado desierto en dos de sus tres renglones.

En esta reunión virtual de homologación participaron 25 empresas y representantes del sector tecnológico, entre ellas IS Group, Positivo y Tecnología, Dell, AMD, Intel, Lenovo, OLPC, Dataserve, GBM, Tecnasa y Cable & Wireless Panamá, además de firmas legales, consultores y proveedores internacionales.

Durante la sesión, que duró más de seis horas, la mayoría de los proponentes coincidió en solicitar al Meduca una revisión y ajuste al alza del precio de referencia establecido en el pliego de cargos. El precio unitario para los ordenadores personales es de $472.38, con un monto global de $268,520,312.50; mientras que para la licencia de Microsoft es de $220.04, para un monto global de $4,620,840.00.

Piden ajustes de precios ante situación del mercado

La tónica principal de la mayoría de las empresas participantes fue solicitar al Meduca un incremento de los precios, que oscila entre el 25% y el 50%, además de exigir un estudio de mercado actualizado.

Actualmente, debido al alza de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se han disparado los precios de la tecnología. El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial (IA) también está provocando una escasez de chips de memoria DRAM, lo que afecta principalmente a los fabricantes de computadoras y teléfonos inteligentes.

Las compañías argumentaron que el mercado internacional atraviesa una crisis estructural de abastecimiento de componentes tecnológicos, especialmente memorias y almacenamiento, absorbidos en gran parte por la industria de centros de datos y proyectos de inteligencia artificial.

Los fabricantes de chips han desviado su capacidad hacia la memoria de alto ancho de banda (HBM), esencial para servidores de IA, reduciendo así la producción de DRAM tradicional.

Las exportaciones chinas de tecnología han registrado un salto, de acuerdo con los últimos datos del gigante asiático.

Esta situación del mercado tecnológico ha llevado a empresarios y compañías a solicitar, en el marco de la licitación del Meduca, un ajuste de los precios para que estén acordes con el mercado internacional.

En la reunión, la empresa Positivo y Tecnología planteó la necesidad de un ajuste mínimo del 25% sobre los precios unitarios, argumentando que el estudio de mercado utilizado por la entidad quedó desactualizado frente a la escasez global de componentes como memorias DRAM y unidades SSD, cuyos precios —aseguraron— han aumentado considerablemente debido a la alta demanda vinculada a la inteligencia artificial.

En la misma línea, IS Group, S.A. solicitó la realización de un estudio de mercado más amplio y actualizado, al considerar que el precio de referencia no refleja la realidad internacional. Similar postura expresó el empresario Conrado Quintero Alvarado, quien señaló que la memoria RAM ha registrado incrementos superiores al 200% y que los SSD han aumentado alrededor del 140%, por lo que pidió un ajuste adicional de $300 por unidad para garantizar la viabilidad financiera del contrato y el principio de igualdad entre proponentes.

Por su parte, representantes como Andrés Retrepo cuestionaron la falta de publicación detallada del estudio de mercado, incluidas las cotizaciones utilizadas y los fabricantes consultados. Además, solicitaron mayor transparencia, en cumplimiento de la Ley 22 de contrataciones públicas y la Ley de Transparencia.

Propuestas concretas y advertencias

Durante la reunión de homologación, la empresa Dataserve pidió actualizar los precios unitarios a $280 para el renglón 1 (licencias ) y $800 para el renglón 2 (laptops). Por su parte, Dell advirtió que el precio base de 472 dólares para las computadoras portátiles fue definido para equipos con especificaciones estándar y no contempla la nueva exigencia de procesadores con capacidad de 40 TOPS para inteligencia artificial, requisito que —según indicaron— encarece sustancialmente el producto y compromete el equilibrio económico del contrato hasta 2029.

Empresas como AMD, Intel, Tecnasa, OLPC y Jhonny Othon se sumaron a la solicitud de revisión presupuestaria, con propuestas que oscilan entre incrementos del 20% y el 50% sobre el precio de referencia. Argumentaron que el mercado internacional atraviesa una crisis estructural de abastecimiento de componentes tecnológicos, especialmente memorias y almacenamiento, absorbidos en gran parte por la industria de centros de datos y proyectos de inteligencia artificial.

Advierten el riesgo de un acto desierto

Varios participantes advirtieron que, de mantenerse el precio actual sin ajustes, existe el riesgo de que la licitación vuelva a declararse desierta, como ocurrió el año pasado con el primer acto público de la institución. Señalaron que sostener precios fijados con base en estudios de septiembre de 2025, sin considerar la evolución del mercado, podría limitar la participación y afectar la ejecución del proyecto.

El Meduca informó que ahora deberá evaluar las observaciones planteadas por los posibles proponentes durante la homologación antes de publicar la versión final del pliego de cargos.

La entidad busca adquirir más de 531,250 laptops para estudiantes, como parte de su estrategia de transformación digital, así como 21,000 licencias de Microsoft.

En la primera licitación del Meduca, solo se adjudicó el renglón No. 2 a la empresa IS Group, que deberá entregar 54,000 ordenadores personales para los docentes por un precio global de $28,482,651.00, según consta en la resolución del 29 de enero de 2026.