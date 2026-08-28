Ausencia de lluvia afecta 11 cuencas hidrográficas y aumenta la presión sobre las fuentes de agua potable

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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De las 11 cuencas hidrográficas del país, siete están vinculadas al abastecimiento de agua potable, lo que aumenta la presión sobre las fuentes de captación ante la anunciada continuidad del déficit de lluvias.

Un total de 11 cuencas hidrográficas de Panamá presentan condiciones de sequía meteorológica, de acuerdo con el análisis del Índice Estandarizado de Precipitación (SPI), elaborado por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), correspondiente al período comprendido entre enero y junio de 2026.

La situación genera preocupación debido a que siete de estas cuencas son utilizadas como fuentes de captación de agua cruda para plantas potabilizadoras que administra el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), lo que podría aumentar la presión sobre el suministro de agua potable si los bajos niveles de precipitación se mantienen durante los próximos meses.

El panorama podría complicarse aún más con el fortalecimiento del fenómeno de El Niño o ‘Súper Niño’, como se le ha denominado, que podría provocar un déficit de lluvias y prolongar las condiciones de sequedad hasta 2027. Incluso, el Gobierno declaró este martes 25 de agosto el estado de emergencia nacional debido a los efectos de este fenómeno, de origen natural, que altera las temperaturas de las zonas central y oriental del Pacífico ecuatorial y, al mismo tiempo, conlleva cambios en la atmósfera situada sobre sus aguas.

Cuenca en condiciones críticas

Una de las cuencas con más afectación es el río Pacora, en Panamá este, que está dentro de la categoría de extremadamente seca.

Esta condición adquiere especial relevancia porque el río Pacora es utilizado como fuente de captación de agua cruda para la planta potabilizadora Centenario de Pacora, que abastece varias comunidades de sector del país.

El informe del Imhpa también identifica cinco cuencas en la categoría de muy secas: las de los ríos Chico, Chiriquí, Tabasará, San Pablo y San Pedro.

La preocupación aumenta porque varias de estas fuentes abastecen directamente sistemas de agua potable.

En la provincia de Chiriquí, el río Chico es utilizado para abastecer las plantas potabilizadoras de Boquerón y Alanje.

En tanto, el río Chiriquí constituye la fuente de captación de la planta potabilizadora que abastece a diversas comunidades del distrito de David.

Mientras que, en Veraguas, los ríos San Pablo y San Pedro son utilizados para las captaciones de las plantas potabilizadoras de Soná y Montijo, respectivamente.

De esta manera, una reducción sostenida de los caudales podría traducirse no solo en afectaciones ambientales y productivas, sino también en dificultades para mantener la producción normal de agua potable.

Un informe del Imhpa indica que hay cinco cuencas en la categoría de muy secas, entre ellas el río San Pablo. Archivo

Más presión sobre las fuentes de agua potable

El análisis del Imhpa identifica, además, otras cinco cuencas bajo una condición de sequía moderada. Estas son río Chiriquí Viejo (cuenca 102), Escárrea (104), Tonosí (124), así como los sistemas hidrográficos que abarcan los ríos Fonseca, Chiriquí y San Juan (110), y los ríos Fonseca y Tabasará (112).

Entre las cuencas clasificadas bajo condiciones de sequía moderada también existen fuentes utilizadas para captar agua cruda para potabilización.

La planta potabilizadora de Paso Canoas, en Chiriquí, se abastece del río Chiriquí Viejo, mientras que la planta potabilizadora de San Félix utiliza como fuente los ríos de esta zona hidrográfica, entre ellos, el río San Félix.

La planta Potabilizadora de agua ubicada en el sector de Paso Canoas en la provincia de Chiriquí. Archivo

Estas fuentes se encuentran principalmente en la vertiente del Pacífico, en el occidente del país, particularmente en territorios de Chiriquí, Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé.

Con estas cuencas, el número total de sistemas hidrográficos que presentan algún grado de sequía meteorológica durante el período analizado asciende a 11, de las cuales nueve están en riesgo de presentar sequía durante los próximos tres meses.

Actualmente, el Idaan administra 57 plantas potabilizadoras, mientras que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) maneja tres plantas: Mendoza, Miraflores y Monte Esperanza.

¿Qué es la sequía meteorológica?

El Imhpa explicó que el Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) compara las lluvias registradas durante los primeros seis meses de este año con el comportamiento histórico de las precipitaciones durante el mismo período de los últimos 30 años. Esto permite determinar si una zona enfrenta condiciones secas, normales o húmedas.

Para los especialistas, este comportamiento constituye una señal importante sobre los cambios en los patrones de precipitación y permite identificar con anticipación las áreas que podrían enfrentar impactos asociados a la falta de lluvias.

El IMHPA mantiene vigilancia permanente sobre el fenómeno de El Niño y sus posibles efectos en Panamá.

Rehabilitarán planta de Pacora

Precisamente este jueves 27 de agosto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó las órdenes de proceder para el proyecto de estudio, diseño y construcción de mejoras a la planta potabilizadora de Pacora, así como para la rehabilitación y modernización de los sistemas de captación de agua cruda de las plantas Cabra 1 y 2, por un monto de $19 millones.

El presidente de la República, José Raúl Mulino entrega órdenes para rehabilitar Planta Potabilizadora de Pacora y sistema de captación de Cabra 1 y 2. Cortesía

El director del Idaan, Antonio Tercero González, indicó que más de 300 mil habitantes de Pacora, Las Garzas, Rancho Café y Tanara serán beneficiados. Originalmente la planta fue diseñada para producir 15 millones de galones por día (MGD), pero actualmente genera aproximadamente 9 millones de galones diarios.

Su principal limitación se encuentra en la captación de agua cruda del río Pacora. Durante la época lluviosa, el río registra presencia de arenas y altos niveles de turbidez, lo que afecta los equipos de bombeo; mientras que, durante la época seca, el bajo caudal reduce la disponibilidad de agua para la captación. Actualmente, la cuenca se encuentra en la categoría de «extremadamente seca».

En el caso de las plantas Cabra 1 y 2, su fuente de agua cruda es el río Cabra y la captación se realiza por gravedad. Esto provoca que, durante la época seca, ambas potabilizadoras enfrenten serios problemas de disponibilidad de agua para el tratamiento, debido a que el caudal de la fuente disminuye considerablemente.

Las obras contemplan una rehabilitación integral de la planta, que incluye la mejora de la toma de agua cruda, las estaciones de bombeo y los sistemas de dosificación, entre otras labores.