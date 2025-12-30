Autoridad de Aseo intervendrá de forma urgente para enfrentar crisis de la basura en San Miguelito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) intervendrá de forma urgente para enfrentar la crisis de la basura en el distrito de San Miguelito, anunció la tarde de este martes 30 de diciembre el presidente de la República, José Raúl Mulino.

En su cuenta de X, el mandatario dijo que San Miguelito vive una crisis de aseo que puede derivar en una situación sanitaria crítica.

Mulino adelantó que el Gobierno dispondrá de fondos extraordinarios que serán descentralizados, tal como se ha realizado con otros municipios, tras el pedido de la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, al secretario de Metas, José Ramón Icaza, quien coordinará las acciones a tomar.

San Miguelito vive una crisis de aseo que puede derivar en una crisis sanitaria. Anuncio la urgente intervención de nuestra Autoridad de Aseo con el fin de dar respuesta a la población. El gobierno dispondrá de fondos extraordinarios que serán descentralizados, como lo hicimos y… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) December 30, 2025

A inicios de semana, se informó que las autoridades de San Miguelito estaban a la espera de que la Contraloría General de la República refrende los tres contratos de las empresas que se encargarían de la recolección de la basura, de forma temporal, a partir del próximo 19 de enero de 2026, una vez culmine la concesión con Revisalud.

Diciembre es el mes con mayor generación de residuos, especialmente durante los días de celebraciones, apertura de regalos y cenas navideñas.

En los últimos días, las montañas de basura, que obstruyen calles y veredas por la deficiente recolección, mantienen preocupada a la población ante un posible brote de enfermedades.