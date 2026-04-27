Panamá, 27 de abril del 2026

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    Autoridad de Pasaportes suspende atención a nivel nacional hasta el miércoles 29 de abril

    Yasser Yánez García
    Autoridad de Pasaportes suspende atención a nivel nacional hasta el miércoles 29 de abril
    Imagen de un pasaporte panameño. Archivo

    La Autoridad de Pasaportes de Panamá informó la suspensión de la atención al público en todas sus oficinas a nivel nacional, desde este lunes 27 hasta el miércoles 29 de abril de 2026

    La medida surge debido a fallas en sus sistemas tecnológicos ocasionadas por una interrupción en el suministro de energía eléctrica.

    Según el comunicado oficial, el incidente se registró el pasado sábado en horas de la tarde, lo que afectó el funcionamiento de las plataformas digitales de la entidad. Desde entonces, aseguran que el personal técnico trabaja junto al proveedor del servicio para restablecer los sistemas en el menor tiempo posible.

    La entidad precisó que los usuarios que completaron su trámite hasta el viernes 24 de abril podrán retirar sus pasaportes en la sede correspondiente, en horario regular de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

    Yasser Yánez García


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